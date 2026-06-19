Weinviertel rules: 20 von 24 Landeswein-Kategorien gewonnen!

Das Weinviertel schreibt Geschichte: Bei der NÖ Landesweinprämierung 2026 holt die Region 20 von 24 Landessieger-Titeln: das beste Ergebnis aller Zeiten!

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„20 von 24 Erstplatzierungen – das ist nicht nur ein großartiger Erfolg, das ist das beste Weinviertler Ergebnis aller Zeiten", jubelt Hans Setzer, Vorsitzender des Regionalen Weinkomitees Weinviertel. „Weinviertler Weine beherrschen in ihrer ganzen Vielfalt die Spitze des niederösterreichischen Weins."

Landesweinprämierung

Grüner Veltliner bleibt das Aushängeschild: Sowohl klassisch als auch kräftig geht der Sieg ans Weinviertel. Weingut Krottendorfer aus Röschitz (Bezirk Horn) räumt gleich beide Kategorien ab!

Aber das Weinviertel kann mehr als Veltliner: Sekt, Riesling, Sauvignon Blanc, PIWI, Orange- und Naturalweine, Rosé, Rotwein-Cuvées - überall ist es vorne mit dabei. Geschäftsführerin Maria Obermayer sagt: „Wer Weinviertel wählt, bekommt Weine mit Charakter, Handschrift und enormer Trinkfreude."

Fazit

Mehr Stockerlplätze als alle anderen niederösterreichischen Weinbaugebiete zusammen. Das Weinviertel steht ganz oben — und das zu Recht!

Die prämierten Weinviertler Weingüter bei der NÖ Landesweinverkostung 2026:

Kategorie Perl- und Schaumweine

Landessieger 1. Platz Weingut Fürnkranz Gerald aus Obritz, Bezirk Hollabrunn mit Muskateller Frizzante 2025. www.vegan-wein.at

2. Platz Weingut Ruttenstock aus Röschitz, Bezirk Horn mit Frizzante Grüner Veltliner 2025. www.ruttenstock.at

Kategorie Sekt klassisch

Landessieger 1. Platz Weingut Hofbauer-Schmidt aus Hohenwarth, Bezirk Hollabrunn mit Sekt Austria Niederösterreich g.U. Grüner Veltliner 2023. www.hofbauer-schmidt.at

Kategorie Sekt Reserve

Landessieger 1. Platz Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH mit R. Schlumberger Große Reserve 2019. www.schlumberger.at

2. Platz Spusu Wein GmbH Pichler aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Pinot Noir Rose Brut Große Reserve 2020. www.weinguthahn.at

Kategorie Welschriesling

Landessieger 1. Platz Weingut Hagn aus Mailberg, Bezirk Hollabrunn mit Welschriesling 2025. www.hagn-weingut.at

2. Platz Weingut Weilinger-Lowatschek aus Jedenspeigen, Bezirk Gänserndorf mit Welschriesling Classico 2025. www.weilo-wein.at

3. Platz Winzerhof Kridlo aus Sierndorf/March, Bezirk Gänserndorf mit Welschriesling Exclusiv 2025. www.winzerhof-kridlo.com

Kategorie Riesling

Landessieger 1. Platz Weingut Edlinger x Röschitz aus Röschitz, Bezirk Horn mit Mathäa 2024. www.edlinger-roeschitz.at

2. Platz Weingut Hindler aus Schrattenthal, Bezirk Hollabrunn mit Riesling Ried Kalvarienberg 2024. www.weingut-hindler.at

Kategorie Grüner Veltliner klassisch

Landessieger 1. Platz Weingut Krottendorfer aus Röschitz, Bezirk Horn mit Weinviertel DAC Ried Himmelreich 2025. www.krottendorferwein.at

Kategorie Grüner Veltliner kräftig trocken

Landessieger 1. Platz Weingut Krottendorfer aus Röschitz, Bezirk Horn mit Weinviertel DAC Ried Reipersberg 2025. www.krottendorferwein.at

Kategorie gereifte Riedenweine weiß 2023 oder älter trocken

Landessieger 1. Platz Weingut Puhr aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Riesling Sonnleiten 2023. www.weingutpuhr.at

Kategorie Burgunder weiß

Landessieger 1. Platz Weingut Bannert aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Weißburgunder Ried Sündlasberg Reserve2025. www.weingutbannert.com

Kategorie Schmeckerte

Landessieger 1. Platz Weingut Mauser aus Obersdorf, Bezirk Mistelbach mit Muskateller 2025. www.mauser.at

2. Platz Weingut Heinzl-Gettinger aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Gelber Muskateller Exclusiv 2025. www.weingut-heinzl.at

3. Platz Weingut Laurer aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Blütenmuskateller Hannah 2025. www.laurerwein.at

Kategorie Sauvignon Blanc

Landessieger 1. Platz Weingut Neustifter aus Poysdorf, Bezirk Mistelbach mit BIO Sauvignon Blanc Exklusiv 2025. www.weingut-neustifter.at

2. Platz Weingut Ruttenstock aus Röschitz, Bezirk Hollabrunn mit Sauvignon Blanc Ried Königsberg 2025. www.ruttenstock.at

3. Platz Weingut Petricek aus Unternalb, Bezirk Hollabrunn mit Sauvignon Blanc 2025. www.petricek-wein.at

Kategorie andere Sorten weiß und Cuvées weiß trocken

Landessieger 1. Platz Weingut Weilinger-Lowatschek aus Jedenspeigen, Bezirk Gänserndorf mit Bernsteinwein 2025. www.weilo-wein.at

2. Platz Bio-Weingut Gössinger aus Pillichsdorf, Bezirk Mistelbach mit Glücksgefühl 2025. www.bio-weingut-goessinger.at

Kategorie andere Sorten weiß halbtrocken

Landessieger 1. Platz Weingut Puhr aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Gewürztraminer Auslese 2023. www.weingutpuhr.at

2. Platz Wein Wimmer aus Frauendorf an der Schmida, Bezirk Hollabrunn mit LA DOLCE VITA 2025. www.wein-wimmer.at

Kategorie PIWI Weine

Landessieger 1. Platz Weingut Fürnkranz Gerald aus Obritz, Bezirk Hollabrunn mit Donauriesling 2025. www.vegan-wein.at

2. Platz Bioweingut Weber aus Roseldorf, Bezirk Hollabrunn mit Cabernet Blanc 2025. www.biowein-weber.at

3. Platz Schwarzböck R&A aus Hagenbrunn, Bezirk Korneuburg mit Cabernet blanc 2025. www.schwarzboeck.at

Kategorie Orangeweine/Naturalweine

Landessieger 1. Platz Weingut Schmidt aus Niederrußbach, Bezirk Korneuburg mit PET NAT Mama Anna 2025. www.weingut-schmidt.at

2. Platz Winzerhof Daffert aus Roggendorf, Bezirk Hollabrunn mit Pétillant Naturel 2025. www.winzerhof-daffert.com

Kategorie Rosé alle Sorten trocken

Landessieger 1. Platz Weingut Hagn aus Mailberg, Bezirk Hollabrunn mit Rosé Zweigelt 2025. www.hagn-weingut.at

2. Platz Weingut Neustifter aus Poysdorf, Bezirk Mistelbach mit BIO Rosé Cabernet Sauvignon 2025. www.weingut-neustifter.at

3. Platz Weingut Puhr aus Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn mit Rosé vom Zweigelt 2025. www.weingutpuhr.at

Kategorie Burgunder rot trocken

Landessieger 1. Platz Weingut Heinzl-Gettinger aus Deinzendorf, Bezirk Hollabrunn mit Sankt Laurent Schrattenthal Ried Innere Bergen 2023. www.weingut-heinzl.at

Kategorie Rotwein Cuvées trocken

Landessieger 1. Platz Spusu Wein GmbH Pichler aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Hahn 1 2022. www.weinguthahn.at

2. Platz Weingut Andreas Ott aus Hagenbrunn, Bezirk Korneuburg mit Cuvee Reserve 2024. www.andreasott.at

Kategorie Zweigelt trocken

Landessieger 1. Platz Weingut Pröll aus Radlbrunn, Bezirk Hollabrunn mit Zweigelt Reserve Radlbrunn Ried Kirchberg 2023. www.weingut-proell.at

3. Platz Weingut Schuster aus Alberndorf, Bezirk Hollabrunn mit Zweigelt Classic 2024. www.wein-schuster.at

Kategorie andere Rotweinsorten trocken

Landessieger 1. Platz Spusu Wein GmbH Pichler aus Hohenruppersdorf, Bezirk Gänserndorf mit Cabernet Sauvignon 2022. www.weinguthahn.at