Wiener Eiswerkstatt: Der kennt hier keine Pause

Zum ersten Geburtstag serviert die Wiener Eiswerkstatt eine Klimt gewidmete Eissorte und warme Secessions-Küchlein. In der Andreasgasse wird auch im Winter Eis von Hand gefertigt.

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Weiße Schokolade, hausgebackene Brownies und Erdbeeren: Mit der neuen Sorte "Hygieia" feiert die Wiener Eiswerkstatt ihren ersten Geburtstag. Konditormeister Miloš Zivojinović und Markenstratege Raimund Saam haben die Manufaktur in der Andreasgasse im siebenten Wiener Bezirk 2025 gegründet. Zum Jubiläum präsentierten sie bei einer "VERN-EIS-SAGE" ihre jüngste Kreation – eine kulinarische Hommage an Gustav Klimt.

Klimt in der Eistüte

Die Sorte "Hygieia" ist von Klimts gleichnamiger Darstellung in seinem Fakultätsbild inspiriert. Feine Golddekor-Elemente greifen die goldenen Applikationen auf, ein eigens kreiertes Erdbeer-Variegato die roten Linien des Kleides. Die Basis bilden weißes Schokoladeneis und hausgebackene weiße Schoko-Brownies.

Auch andere Sorten nehmen Bezug auf die Wiener Moderne. "Danaë" verbindet Haselnuss-Nougat, Pistazien-Marzipan und Bitterschokolade mit goldbraunem Dekor. Bei "Apfelbaum" treffen Zimteis und Apfel auf knusprige Semmelbrösel und Strudelteigstückchen.

Konditorhandwerk als Grundlage

In der Eiswerkstatt wird ausschließlich mit Rohzutaten gearbeitet. Nüsse werden im Haus frisch geröstet, Früchte eigenhändig eingekocht, Kuchen und weitere Komponenten täglich gebacken. Für Zivojinović gehört neben dem Handwerk auch Zeit zur Herstellung: "Die Zutaten sollen sich während einer Reifephase in der Grundmasse aromatisch verbinden. Das verleihe dem Eis seine charakteristische Dichte", erklärt der Konditormeister.

Warme Küchlein zur kalten Jahreszeit

Als warmes Gegenstück zum Eis ergänzen die "Secessions-Küchlein" das Angebot. Die kleinen Kuchen gibt es in Variationen mit Nougat, weißer Schokolade oder Pistazien, dazu kommen Crumble und ein heißer, cremiger Kern. Ihr Name verweist auf die Wiener Secession, deren erster Präsident Gustav Klimt war.

Die Wiener Eiswerkstatt hat ganzjährig geöffnet. Auch im Winter gibt es eine Kugel Eis für unter drei Euro, die Secessions-Küchlein kosten sieben Euro. www.eiswerkstatt.at