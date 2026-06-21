William wird 44: Darum sehen ihn viele schon als König

Prinz William feiert seinen 44. Geburtstag. Obwohl König Charles III. auf dem Thron sitzt, sehen viele Briten den Thronfolger bereits als Zukunft der Monarchie.

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William wurde am 21. Juni 1982 als ältester Sohn von Charles und Prinzessin Diana geboren. Schon früh stand er im Fokus der Öffentlichkeit.

Besonders der Tod seiner Mutter Diana im Jahr 1997 prägte sein Leben. Damals war William erst 15 Jahre alt. Gemeinsam mit seinem Bruder Harry musste er einen der schwersten Schicksalsschläge seines Lebens bewältigen. Heute zählt der Prince of Wales zu den beliebtesten Mitgliedern der britischen Königsfamilie.

Prinz William, Lady Diana und Harry © Getty Images

Familie als größter Rückhalt

An der Seite von Prinzessin Kate hat sich William in den vergangenen Jahren ein modernes Familienimage aufgebaut. Gemeinsam ziehen sie ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis groß.

Gerade die Krebserkrankung von Kate und die Krebsdiagnose von König Charles stellten die Familie zuletzt vor große Herausforderungen. William sprach später vom "schwersten Jahr seines Lebens".

In dieser Zeit übernahm der Thronfolger zahlreiche zusätzliche Termine und repräsentative Aufgaben.

Die Zukunft der Monarchie

© WireImage

Mit seinem Engagement für Umweltschutz, mentale Gesundheit und soziale Projekte versucht William, die Monarchie moderner und nahbarer zu gestalten.

Zugleich gilt er innerhalb des Königshauses als entschlossener Entscheidungsträger. Beobachter rechnen damit, dass er die britische Monarchie in den kommenden Jahrzehnten maßgeblich prägen wird.

Noch sitzt König Charles auf dem Thron. Doch für viele Briten steht längst fest, wer die Zukunft des Königshauses verkörpert: Prinz William. An seinem 44. Geburtstag richten sich die Blicke daher mehr denn je auf den Mann, der eines Tages König werden soll.