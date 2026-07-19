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Kein Heli-Fan

Zlatan im Heli zum WM-Finale: "Scheiße in die Hose"

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Zlatan ist sichtlich angespannt.
© X - Fox Sports
Einige VIP-Gäste des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien kamen nicht mit dem Auto, sondern mit dem Helikopter zum MetLife Stadion, so Trump aber vor allem auch Zlatan Ibrahimovic. Dem wäre das Auto vermutlich aber lieber gewesen.
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Der WM-Experte für den U.S.-Sender Fox Sports begab sich im Helikopter mit seinen amerikanischen Kollegen auf den Weg zum MetLife Stadion in New Jersey, um die acht Kilometer von New York entfernt.

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"Ich scheiße mir in die Hose"

Die Reporterin von Fox Sports stellt der sichtlich angespannten Fußball-Legende im Helikopter die Frage, was seine Gedanken hier in der Höhe seien. Darauf antwortet Zlatan ehrlich "Das Adrenalin pumpt auf diesem Weg. Ich scheiße mir in die Hose - ich mag Helikopter nicht." Darauf redet er aber nochmal auf sich ein, dass er seine Leute neben sich habe und "wenn wir abstürzen, dann stürzen wir gemeinsam ab, los geht's!" Schließlich dürfte die Fox-Truppe dann doch heil beim Stadion angekommen sein, schließlich gab es keine Absturz-Meldungen.

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