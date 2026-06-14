Zweites Glück für Unternehmerin Kathrin Glock

Vor drei Jahren verstarb ihre große Liebe Gaston - jetzt hat seine Witwe wieder geheiratet.

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Es war am 27. Dezember 2023, als Firmengründer Gaston Glock im Alter von 94 Jahren verstarb und für seine geliebte Kathrin eine Welt zusammenbrach. Drei Jahre lang trauerte Kathrin Glock um das Mastermind des Unternehmens, das sie seit seinem Tod erfolgreich weiterführt.

Gaston und Kathrin Glock © Studiohorst/GHPC

Gaston und Kathrin Glock lernten sich 2004 kennen und lieben. Die Hochzeit folgte 2011. Neben der Arbeit beim Waffen-Unternehmen veranstaltete das Paar viele Jahre lang das Kult-Reitturnier im Kärntner Treffen und brachte zahlreiche Stars an den Ossiacher See. Dazu kamen zahlreiche Charity-Projekte und großes Engagement im Tierschutz.

Seit Gaston Glocks Tod konzentriert sich Witwe Kathrin voll und ganz auf das Unternehmen und fand dort auch ihre neue Liebe.

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Kathrin Glock hat Ja gesagt

Der neue Mann an Kathrin Glocks Seite ist James M., CEO von Glock Inc. in den USA. Der in anderen Medienberichten publizierte Name "Josh D." ist schlichtweg falsch. Das Paar ist inzwischen auch glücklich verheiratet, wie die Glock-Pressestelle offiziell bestätigt. Wann genau die geheime Hochzeit war, ist allerdings nicht bekannt. Ehemann James soll mit seiner Kathrin auch schon in Kärnten gesichtet worden sein. Einen gemeinsamen offiziellen Auftritt gab es bis jetzt allerdings - noch - keinen...