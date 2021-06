Eis-News: Kult-Sorte feiert Geburtstag & viel Neues 2021

Unglaubliche 30 Jahre ist die Kult-Sorte Cookie Dough des Eisherstellers Ben & Jerry's schon alt. Grund genug um diese freudige Ereignis gebührend zu begehen.

Das legendäre Ben & Jerry’s Cookie Dough ist 30 Jahre alt. Die Gründer Ben Cohen und Jerry Greenfield waren die ersten, die den Keksteig ins Stücke schnitten und ins Eis brachten, Speiseeis gibt es ja schon bekanntlich ein wenig länger, doch wie kam damals eigentlich der Keksteig ins Eis?

So kam der Keksteig ins Eis

Cookie Dough entstand inspiriert durch einen Wunsch eines Ben & Jerry’s Fans, der sich im Ben & Jerry’s Scoop Shop in Burlington / Vermont Keksteig im Eis wünschte. Anfangs, so erzählte Sean Greenwood (PR Director von Ben & Jerry’s) in einem Live-Stream anlässlich des Geburtstags, war es eine rein in Vermont erhältliche Sorte, da die Herstellung des Teigs und das Schneiden der Keksteigstückchen (Cookie Dough) noch händisch passierte und daher die Produktionskapazitäten begrenzt waren.



Ben & Jerry’s optimierte bald die Produktion der Keksteigstückchen und entwickelte ein Verfahren, die Cookie Dough-Stückchen so in die Eismasse zu bringen, dass sie nicht verklumpt und auch im Gefrierprozess nicht nach unten absanken, denn alle wollen den Cookie Dough ja am liebsten auf jedem Löffel haben, erklärte Sean Greenwood.

Von der Kultsorte zum ganzen Sortiment

Mittlerweile gibt es ganze Reihe von Ben & Jerry’s Sorten, die von Cookie Dough beeinflusst und inspiriert wurden.

Neben dem original Ben & Jerry’s Cookie Dough gibt es auch das vegane Ben & Jerry’s Cookies on Cookie Dough Non Dairy im großen Becher: das ist reichhaltige und cremige, vegane Karamell-Eiscreme aus Mandeln, mit komplett neuen Cookie-Dough-Chunks, kakohaltigen Chunks und obendrein einem unwiderstehlichen Cookie-Swirl – also noch mehr Cookies als im Original.



Ebenfalls im großen Becher erhältlich ist das neue Ben & Jerry’s Dough-ble Chocolate Cookie Dough Twist: Die neueste Ergänzung der Cookie Dough Geschmacksfamilie verführt mit Fairtrade- Schokoladen-Eiscreme mit einem gewirbelten Kern Schokoladenkeksteig und Schokoladenstückchen, um selbst die unersättlichsten Schokoholiker zu befriedigen.

Neuheit 2021

Als kleine Snack-Variante und für Einsfans, die Ben & Jerry’s erstmals probieren wollen, gibt es seit diesem Jahr das ERSTE Ben & Jerry’s am Stiel, das Ben & Jerry’s Cookie Dough Peace Pop: das ist Cookie Dough Eiscreme in Peace Zeichen Form mit einem Kern aus weichem Keksteig / Cookie Dough mit seiner typisch buttrig süß-salzigen Note.

Da alle gern Keksteig pur naschen, gibt es jetzt auch die Ben & Jerry’s snackable Dough Chunks, einmal als Chocolate Chip Cookie Dough Chunks und einmal als Salted Caramel Cookie Dough Chunks.

Weitere Neuheiten im Ben & Jerry’s Sortminent 2021:

die von der Netflix-Serie ’Nailed it!’ inspirierte limitierte Sorte Ben & Jerry’s Chip Happens, das ist Schokoladen Eiscreme mit kakaohaltigen Chunks und einem knusprigen Kartoffelchips-Swirl.

eine weitere VEGANE Sorte: Die 2020 eingeführte und sensationell erfolgreiche Sorte "Netflix & Chilll’d“ gibt es jetzt endlich auch als Non-Dairy / vegane Variante. Veganes Erdnussbutter-Eis mit süß- salzigen Brezel-Swirls und Brownie-Stückchen

Hier alle neue Sorten im Überblick