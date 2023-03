Anti-Aging-Food aus dem Supermarkt

Mit diesen Superfoods aus dem Supermarkt versorgen Sie Ihren Körper mit dem Jungmacher Spermidin.

Spermidin hilft wachsenden Zellen bei der Produktion von Nukleinsäure und Protein. Die Menge von Spermidin im Körper erhöht sich bei einer Beschleunigung des Stoffwechsels, bei verlangsamtem Stoffwechsel und im Alter nimmt die Konzentration ab. Das Spermidin regt den "Autophagie"-Prozess an: Die Zellen reinigen sich, was uns jung und gesund hält.

Spermidin in Lebensmitteln

Wer seinen Körper mit reichlich Spermindin versorgen will, kann auf Nahrungsergänzungsmittel setzen oder bei der Nahrungsmittelzufuhr auf die richtigen Lebensmittel setzen. Das muss nicht teuer sein! Die meisten Spermidin-Turbos finden Sie in jedem Supermarkt: Gewisse Lebensmittel, wie Brokkoli, Nüsse oder Käse, enthalten den körpereigenen Stoff Spermidin. Dieser ist in der Lage, die Zellreinigung (Autophagie) zu aktivieren.

Bei diesen Nahrungsmitteln sollten Sie zugreifen!