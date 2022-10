Craft Bier Fest Wien 2022

Das Craft Bier Fest Wien ist zurück: Die MARX Halle verwandelt sich von 18. - 19. November 2022 wieder in den Hotspot für den gemeinsamen Biergenuss!

Die Frühjahrsedition in der Praterbühne war ein schönes Fest bei wunderbarem Wetter, großartiger Stimmung – und mit noch besserem Bier. Im Herbst zieht es das CBF wieder in die langjährige Indoor-Location zurück, um die Bierkultur abermals auf 8000 m2 im Großen zu feiern. »Wir freuen uns, nach der langen Pause und dem besonderen Event-Erlebnis im Mai, den BesucherInnen als auch den AusstellerInnen wieder eine große Craft Bier-Plattform zu bieten«, hält Organisatorin Samantha Breitler fest. Zwei Tage lang erwarten die Gäste auf dem Craft Bier Fest über 50 ausgezeichnete österreichische und internationale Brauereien, gepaart mit ausgewähltem Street Food. Neu mit dabei aus dem Bierland Österreich sind beispielsweise Noom Wild Ales aus Riegersburg, Kråftbier aus Bad Leonfelden oder die Brewery 52 aus Traiskirchen.

© Craft Bier Festival / Christoph Adamek

ErstausstellerInnen aus dem Ausland sind etwa Kykao aus Griechenland, Gross aus Spanien und Flügge aus Deutschland. Die rund 400 handwerklich gebrauten Biere können im direkten Austausch mit den Brauerinnen und Brauern in geselliger Atmosphäre verkostet werden. Supersud-Geschäftsführer Martin Mühl stellt das gemeinsame Erlebnis in den Mittelpunkt: „Gemeinsam mit den Brauerinnen und Brauern und vielen Bierfans wollen wir wieder Bier genießen. Das Craft Bier Fest soll für möglichst viele erlebbar machen, dass Bier ein wunderbares Genussmittel ist – und wir wollen dieses Kulturgut in seiner Breite vermitteln und zusammen feiern.”

VVK-Tickets sind für 13 € via NTRY erhältlich. An der Tageskasse werden die Tickets für 15 € verkauft. BesucherInnen des Craft Bier Fest Wien erwerben mit dem Eintritt ein exklusives Festivalglas, in das Kostproben von 1dl ausgeschenkt werden.

© Craft Bier Festival / Christoph Adamek

Über das Craft Bier Fest

Seit 2014 stellt das Craft Bier Fest in regelmäßigen Abständen an wechselnden Locations den wichtigsten österreichischen Showroom für Craft Bier auf die Beine. Die Veranstaltung vernetzt die österreichische und internationale Bierkultur – von den kleinen bis zu den großen BierbrauerInnen – mit den BiertrinkerInnen. Außerdem produziert das Team das Magazin BIER – seit 2019 als »BIER - Das Österreichische Biermagazin«. Hinzu kommen weitere Kooperationen mit Veranstaltungen, Unternehmen und Brauereien rund um das Thema Bier. Seit 2019 werden diese Aktivitäten im Unternehmen Supersud zusammengefasst und von diesem durchgeführt.