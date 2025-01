Fotograf machte sich auf die Suche nach den schönsten McDonald's der Welt

Der Fotograf Gary He hat sich auf eine außergewöhnliche Reise begeben: Er hat fast alle McDonald's-Restaurants weltweit besucht und dabei nicht nur die Architektur der schönsten Filialen unter die Lupe genommen, sondern auch das kulturelle Umfeld erforscht, das sich in jeder Filiale widerspiegelt.

Gary He hat McDonald's-Restaurants in über 55 Ländern und auf sechs Kontinenten besucht. In seinem Buch "McAtlas" dokumentiert er seine Entdeckungen und zeigt, wie unterschiedlich McDonald's in verschiedenen Ländern aussieht – von modernen, futuristischen Restaurants bis hin zu historischen, kunstvoll gestalteten Filialen, die lokale Einflüsse integrieren.

Die McDonalds Filiale in Shenzhen wurde in einem traditionellen chinesischen Design entworfen. © Getty Images ×

Die coolsten McDonald's Filialen der Welt

Der McDonald's in Downey, Kalifornien gilt als der älteste der Welt. © Getty Images ×

In seinem Buch beschreibt Gary He McDonald's nicht nur als Fast-Food-Kette, sondern als ein kulturelles Phänomen, das sowohl in seiner Architektur als auch in seinem Menü die Vielfalt der Welt widerspiegelt. Während seiner Reisen entdeckte er McDonald's-Restaurants, die nicht nur als Schnellimbiss dienen, sondern als architektonische Wahrzeichen. Besonders beeindruckt hat ihn eine Filiale in Downey, Kalifornien, die den Inbegriff eines klassischen American Diners darstellt. Auch das futuristische Restaurant in einem Flugzeug in Taupo, Neuseeland, wirkt wie ein Kunstwerk.

In Taupo, Neuseeland wurde ein DC3-Flugzeug in eine McDonald's Filiale umgebaut. © Getty Images ×

McGyros, McBaguette und McSpaghetti

Doch nicht nur die Architektur, sondern auch das Menü zeigt, wie McDonald’s seine internationale Präsenz anpasst. He entdeckte eine Vielfalt an Gerichten, die sich von Land zu Land unterscheiden, je nachdem, was die Menschen in den jeweiligen Regionen bevorzugen. In Griechenland etwa lockt das McGyros, während in Frankreich das McBaguette eine lokale Spezialität darstellt.

Besonders hervor hebt He das McSpaghetti auf den Philippinen, das mit der charakteristischen Banane-Ketchup-Soße serviert wird – eine typisch philippinische Variante der Pasta. In der arabischen Welt ist der McArabia ein beliebtes Gericht, das dem traditionellen Pita-Sandwich ähnelt, das während des Ramadan oft gegessen wird. Auch in Indien hat McDonald’s viele vegetarische Optionen eingeführt, um der vorherrschenden vegetarischen Ernährung gerecht zu werden.

Trotz der Vielzahl an kreativen Menüoptionen weltweit hat He ein Lieblingsgericht: den Egg Bulgogi Burger aus Südkorea, den er für das "leckerste Gericht der Welt" hält.