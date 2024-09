× DAS ist der schönste McDonald's der Welt

Nur drei Stunden von Wien entfernt befindet sich der schönste McDonald's der Welt.

Wenn man an McDonald's denkt, kommen einem neben Burgern, Nuggets und Pommes frites sofort auch das markante gelbe „M“ in den Sinn. Woran man hingegen weniger denkt, ist stilvolles Design oder architektonisch ansprechende Gebäude. Während die meisten Filialen der Fast-Food-Kette sich sowohl von innen als auch von außen stark ähneln, gibt es einige wenige, in denen Gäste ihre McMenüs in außergewöhnlichem Ambiente genießen können. Ein solches Restaurant befindet sich in unserem Nachbarland Ungarn und sorgt derzeit als „der schönste McDonald's der Welt“ für einen großen Hype.

© McDonald's / PR ×

Bahnhof Budapest-Nyugati soll der schönste McDonald's der Welt sein

Am Bahnhof Budapest-Nyugati befindet sich der wohl eleganteste McDonald's der Welt. Das im Jahr 1877 errichtete Gebäude erinnert mehr an ein Sternerestaurant als an eine Filiale des Fast-Food-Riesen. Der Entwurf stammt von keinem Geringeren als Gustave Eiffel, der einige Jahre später mit dem Bau des Eiffelturms weltberühmt wurde.

© McDonald's / PR ×

Das Restaurant an diesem Standort existiert seit 1990 und wurde vor Kurzem umfassend renoviert. Nun stehen den Gästen Touchscreen-Bildschirme für die Bestellung zur Verfügung, und es gibt einen neuen Außenbereich – eine Terrasse für das McCafé, das vom oberen Stockwerk ins Erdgeschoss verlegt wurde. Dadurch bietet das Restaurant nun Platz für über 280 Gäste.

© McDonald's / PR ×

Natürlich stehen weiterhin klassische Mci-Produkte wie Pommes frites und der Big Mac auf der Speisekarte, doch das Essen schmeckt unter den prächtigen Gewölbedecken, umgeben von Ledersitzen und Art-déco-Elementen im Stil der 1920er Jahre, gleich noch viel besser.