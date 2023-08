Green Grilling bringt die Roste zum Glühen

Genau in dieser Jahreszeit, die uns mit ihrem sanften Wind, rot-orangen Farben und herbstlichen Duft einmal mehr erdet, machen wir den Grillgenuss vegan: Kulinarisch raffinierte Rezepte bringen garantiert alle Gäste rund um den Grill zum Staunen.

Eine bunte Palette rein pflanzlicher Gaumenfreuden, so wie wir sie noch auf keinem Grillfest erlebt haben, machen den Grillabend unvergesslich. Wenn der Herbst so schmeckt, lässt sich der Sommer wohlig verabschieden.

2/2 © Weber’s Grillen auf dem Balkon, Mathias Neubauer Gegrillte Salatgurke gefüllt mit Paprika, Zwiebel, Avocado und Seidentofu. Statt des Tofus könnt ihr für die Füllung auch Tempeh, Seitan, Jackfruit, Sojaschnetzeltes oder gegarte Hülsenfrüchte wie Kichererbsen verwenden. Wichtig ist , dass ihr vor dem Grillen die Kerne der Salatgurke entfernt, sonst könnte sie bitter schmecken. © Weber’s Grillen auf dem Balkon, Mathias Neubauer Sie bestehen aus einer Kichererbsen-Jackfruit-Masse und sehen klassischen Ribs sehr ähnlich.

Overloaded Cucumber

Selten ist der Wow-Effekt so groß wie bei einer gegrillten Salatgurke: Kombiniert mit einer Füllung aus Paprika, Zwiebel, Avocado und Seidentofu ist Schwelgen angesagt.

In nur rund 15 Minuten Vorbereitungszeit und 4-6 Minuten Grillzeit ist das Rezept obendrein ein wahrer Speedmaster am heißen Rost – für Grillmeister:innen bedeutet das: Zurücklehnen, genießen, und einfach dann loslegen, wenn die Stimmung passt.

Salatgurken haben übrigens bis in den September Saison, die bunten Paprika tun es den Gurken gleich und genießen ebenso lange die spätsommerliche Sonne.

Veggie Ribs

Deftig, und zwar rein pflanzlich, bitte! Die Veggie Ribs bestehen aus einer Kichererbsen-Jackfruit-Masse und sehen klassischen Ribs verblüffend ähnlich: Meerrettichscheiben als „Rib“-Ersatz sei Dank.

Besonderer Kniff: Damit die Ribs einen ordentlichen Biss haben, kann man Guarkernmehl verwenden, das es heute in jedem gut sortierten Supermarkt gibt.

Meist steht das Mehl bei den Backwaren, da es die pflanzliche Alternative ist. Eine geringe Menge reicht bereits, da es eine hohe Bindefähigkeit hat, sowohl bei kalten als auch bei warmen und säurehaltigen Speisen. Alle zugreifen, bitte!

Tipp: Wer für das Green Grilling ganz ohne Holzkohle, Briketts oder Gasflaschen auskommen möchte, wirft einen Blick auf den neuen Lumin Elektrogrill. Der kompakte Alleskönner erreicht innerhalb kurzer Zeit über 300°C – und das bei geringem Stromverbrauch. Er vereint gleich 5 Funktionen in einem Gerät, kann neben dem scharfen Angrillen etwa auch räuchern – das verleiht den Veggie Ribs ihr charakteristisches Aroma.

Wer einen süßen Abschluss will, kommt mit der Dämpf-Funktion auf seine Kosten, (veganer) Milchreis und viele weitere Köstlichkeiten sind damit möglich. Der Grill ist in den Farben Schwarz und Crimson Red via www.weber.com sowie in allen Weber Original Stores österreichweit erhältlich.