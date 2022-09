Einzigartige Gins zum Durchkosten

Stimmung. Gin-Aficionados, die Besonderes suchen, werden am 16. und 17. September am Ginmarkt 2022 in der Ottagkinger Brauerei garantiert fündig

Aussteller aus aller Welt präsentieren hier ihre einzigartigen Gins, und die Geschmackspalette - von würzig über süß, von blumig bis Zitrusnoten - ist beeindruckend. Wer sich also durch das ganze Spektrum heimischer und internationaler Gins durchkosten möchte, ist hier definitiv richtig. Feine Filler. Für alle, die Gin lieber mixen, gibt es hier auch viel zu erforschen: Neben dem Star Gin Tonic werden auch unterschiedlichste Tonics und andere Filler vorgestellt. Ginmarkt-Festival 2022,16. und 17.9., Timeslot-Tickets unter ginmarkt.at und oeticket.com. I

nfos: Ginmakt-festival.at