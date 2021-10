Schlosspark Mauerbach: Frischer Wind am Wiener Stadtrand

Schlosspark Mauerbach möchte Wohlfarter auch in die Kulinarik einbinden.

Gourmet. Mit einem neuen Chefkoch an der Spitze der Küchenbrigade startet das 4 Sterne Superior Hotel Schlosspark Mauerbach in den Genussherbst. Nach Stationen

im Dombeisl, Amarantis und Palais Coburg übernimmt Thomas Wohlfarter die kulinarische Leitung im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ des Wienerwald-Resorts. Mit Mut zur Einfachheit möchte er den Gästen besondere Geschmackserlebnisse bereiten – indem er den Eigengeschmack der überwiegend regionalen Zutaten verfeinert bzw. unterstreicht und so das beste Aroma vor den Vorhang holt. Wohlfahrter selbst sieht sich dabei als Handwerker mit Lust am Genuss. Vielversprechend!

Schlosspark Mauerbach, Herzog-Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach, Tel. +43 1 970 30 100, www.schlosspark.at