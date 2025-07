›Little Napoli 1060‹ – Neapolitanisches Lebensgefühl in der Otto-Bauer-Gasse

Ein neuer Hotspot für italienische Lebensfreude feiert Premiere: Das bekannte Restaurant „Otto Bauer“ schließt seine Pforten und präsentiert sich neu als „Little Napoli 1060“ – im modernen Look mit großzügigem Schanigarten. Pizza ab 15 Uhr.

Mit dem neuen Standort in der Otto-Bauer-Gasse 13 bringt das Team von Little Napoli authentisches Dolce Vita in den 6. Wiener Gemeindebezirk. Nach einem Komplettumbau ist in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Otto Bauer“ ein charmantes Lokal mit 45 Sitzplätzen und einem großzügigen Schanigarten entstanden. Betreiber Vage Yeritsyan bleibt seinem Konzept treu: frische, saisonale Zutaten, hochwertigste italienische Produkte – und das Herzstück jeder guten Trattoria, die echte Pizza Napoletana. „Ob sonnengereiftes Gemüse oder Mozzarella di Bufala – wir setzen auf Qualität und Handwerk“, sagt Yeritsyan. Besonders stolz ist das Team auf den Premium-Pizzaofen, der durch gleichmäßige Hitzeverteilung für den typisch knusprigen und zugleich luftigen Pizzaboden sorgt. Doch das wahre Geheimnis liegt im Teig: Dieser ruht mehrere Tage, bis er sein volles Aroma entfaltet – wie in den Gassen Neapels.

Vage Yeritsyan: Pizza frisch aus dem Ofen. © ROBIN CONSULT_Fellner

Antipasti mit Amore: Der perfekte Einstieg

Das Little Napoli 1060 startet jede kulinarische Reise mit einer Auswahl feinster italienischer Vorspeisen. Der Antipasti-Teller ist ein Highlight zum Teilen – mit Salame Napoli, Prosciutto San Daniele, Mortadella, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala, gegrilltem Gemüse und weiteren Delikatessen. Wer es klassisch mag, findet im Tris di Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Basilikum ein einfaches, aber köstliches Geschmackserlebnis. Auch Suppenliebhaber kommen auf ihre Kosten – etwa mit der toskanischen Ribollita oder würzigem Beef Tatar mit Butter, Kapern und roten Zwiebeln. Knuspriges Pizzabrot und marinierte Oliven runden das Vorspeisenangebot perfekt ab.

Little Napoli Interieur © ROBIN CONSULT_Fellner

Pasta, wie in Italien

Mittags oder abends – im Little Napoli steht Pasta hoch im Kurs. Klassiker wie Spaghetti Carbonara mit Guanciale und Pecorino treffen auf kreative Gerichte wie Gnocchi alla Sorrentina, überbacken mit Fior di Latte, oder Orecchiette al Pesto Genovese. Die Lasagne Tradizionale, Tagliatelle mit Rinderragù und vegetarische Highlights wie Parmigiana di Melanzane sorgen für Vielfalt auf der Karte. Für Käseliebhaber ein Muss: Rigatoni Cacio e Pepe in cremiger Pecorino-Parmesan-Sauce.

Pizza-Koch: Hasan Karem © ROBIN CONSULT_Fellner

Ofenfrische Pizza ab 15 Uhr

Ab 15 Uhr dreht sich alles um Pizza – frisch gebacken im Steinofen. Die Margherita mit San Marzano Tomaten, Fior di Latte und Basilikum ist ein Klassiker, während Varianten wie Diavola (mit Spianata-Salami und Chili) oder Bufalina Gialla mit gelber Tomatensauce für Abwechslung sorgen. Raffinierte Kreationen wie Gorgonzola e Pere oder Tricolore mit Parma-Schinken und Rucola bieten außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Auch Vegetarier werden glücklich – mit der Ortolana oder der 4 Pomodori. Wer es herzhaft mag, greift zur Mortadella e Pistacchio oder zur Boscaiola mit Steinpilzen und Salsiccia.

Süße Momente zum Abschluss

Das Dessert-Angebot ist ebenso vielseitig wie verführerisch: Neben dem hausgemachten Tiramisu locken Cannoli Siciliani, Crème Brûlée, San Sebastián Cheesecake und Original Tichy Eismarillenknödel. Ein Highlight für Naschkatzen: die Pizza Nutella mit Erdbeeren oder Bananen – ideal zum Teilen.

Dominik Lassnig zaubert spannende Cocktails. © ROBIN CONSULT_Fellner

Cocktails & Drinks mit italienischem TwistAuch flüssig bleibt die Linie mediterran: Von Klassikern wie Negroni oder Negroni Sbagliato über fruchtige Mango Prosecco und Passionsfrucht Prosecco bis zu alkoholfreien Varianten wie dem Wacholder Tonic – die Bar des Little Napoli 1060 bietet für jeden Geschmack das Passende. Abgerundet wird das Angebot durch feine Weine aus Österreich und Italien sowie moderne Klassiker wie den Espresso Martini. www.little-napoli.at