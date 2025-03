× Rooftop-Saison 2025: Wann welche Rooftop-Bar in Wien wieder öffnet

Der Frühling ist da, die Temperaturen klettern langsam in angenehme Höhen – höchste Zeit also, auch selbst ein paar Höhenmeter zu machen. Und zwar mit einem Cocktail in der Hand und Wiens schönster Aussicht im Blick! Die Rooftop-Bars der Stadt öffnen nach und nach wieder ihre Pforten.

Wiens Rooftop-Bar-Saison hat begonnen und wir haben hier einen Überblick der Openings für Sie.

Neues Pfandsystem in Österreich: Das müssen Sie wissen!

Frühjahrsmüdigkeit? Diese Lebensmittel machen Sie wach - oder noch müder! Cayo Coco im Hoxton Hotel – Ab 1. April Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ab dem 1. April heißt es: Cocktails, Sonne und karibische Vibes! Die Hotelbar Cayo Coco im Hoxton Hotel setzt auf tropische Klassiker, Wein und kühles Bier – ganz ohne Reservierung oder Warteliste. Wer also Lust auf einen After-Work-Drink oder ein ausgedehntes Wochenende voller Urlaubsfeeling hat, sollte sich das Opening vormerken. Ruby Rooftop Garten – Ab Ostern © Ruby Marie in Wien × Pünktlich zu Ostern legt sich der Ruby Rooftop Garten ins Zeug. Hier erwartet Sie eine gemütliche Dachterrasse mit entspanntem Flair – perfekt für alle, die ihr Getränk am liebsten zwischen Pflanzen und Lichterketten genießen. Ideal für laue Frühlingsabende und heiße Sommernächte! Skybar – Schon geöffnet Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Geduld ist nicht Ihre Stärke? Kein Problem! Die Skybar hat bereits ihre Türen geöffnet. Mit ihrem schicken Ambiente und dem atemberaubenden Blick auf die Wiener Innenstadt zählt sie zu den Klassikern der Rooftop-Bars. Perfekt für alle, die es stilvoll und etwas edler mögen. Lamée Rooftop – Schon geöffnet © Lamée Rooftop × Noch eine gute Nachricht für alle, die den Feierabend hoch oben ausklingen lassen möchten: Die Lamée Rooftop ist ebenfalls schon offen! Ob bei Sonnenschein oder unter dem Sternenhimmel – hier genießen Sie erfrischende Drinks mit einem unschlagbaren Blick auf den Stephansdom. Istros Rooftop – Seit 22. März wieder geöffnet © Istros × Die Istros Rooftopbar ist zurück! Seit dem 22. März können Sie sich hier wieder durch das Cocktail-Menü probieren und dabei den traumhaften Ausblick auf die Donau genießen. Und mal ehrlich: Gibt es etwas Besseres als einen Drink mit Wasserblick? Wohl kaum. Aurora Rooftop Bar – Exklusiver Brunch ab 6. April © Aurora Rooftopbar × Wer seinen Rooftop-Besuch mit einem ausgiebigen Brunch verbinden will, sollte sich den 6. April dick im Kalender markieren. Dann startet die Aurora Bar mit ihrem exklusiven Rooftop Brunch, der von nun an jeden ersten Sonntag im Monat stattfindet. Schlemmen mit Aussicht? Klingt nach einem Plan! Organics Sky Bar – Öffnet erst im Mai © Organics Sky Garden × Und für alle, die sich noch ein wenig in Geduld üben können: Die Organics Sky Bar lässt sich noch bis Mai Zeit. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude – und bis dahin gibt es ja genug Alternativen, um sich die Wartezeit zu versüßen. Egal, ob Sie jetzt schon losziehen oder noch ein paar Wochen warten – Wiens Rooftop-Saison ist eröffnet!