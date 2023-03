Gegrillter Wiener Wels

In der Küche mit Parvin Razavi. Die Profi-Köchin gibt ihre Liebe zum Kochen und zu verführerischen Aromen gerne auf dem Teller weiter. Ihre Gäste bekommen so nicht nur aufregende Speisen, sondern gleichzeitig eine große Portion positive Energie serviert.

Zubereitung

1. Getrocknete Pilze mit 1 Liter kochendem Wasser aufgießen und mindestens eine Stunde ziehen lassen.

2. Wurzelgemüse in einem Schmortopf oder Suppentopf anrösten. Champignons, Kräuter und Pfeffer zufügen und 2 Minuten weiter rösten.

3. Strunk der Shiitake mit Weißwein und Portwein ablöschen. Eingeweichte Pilze sowie Pilzwasser dazugeben und langsam aufkochen lassen. 1,5 Stunden bei geringer Temperatur leicht köcheln lassen.

4. Suppe durch ein Seihtuch abseihen und anschließend und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Shiitake in Streifen schneiden, Strunk entfernen und für die Suppe beiseitestellen. Pilze in etwas Öl in einer Pfanne scharf angrillen und mit Ponzu-Sauce ablöschen. So lange weiterbraten, bis die ganze Flüssigkeit verdampft ist, erst danach die Pilze salzen.

6. Fischfilets einsalzen und in einer heißen Pfanne von einer Seite scharf anbraten, bis das Filet fast ganz durch ist. Nicht wenden.

Anrichten: Fisch auf der nicht angebratenen Seite auf einem warmen Teller anrichten, seitlich an den Fisch 1–2 EL Shiitake.