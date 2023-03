Inspiriert von seiner YouTube-Show „Ramsay in 10“, fordert Spitzenkoch Gordon Ramsay Sie in seinem neuen Buch heraus, kreativ zu werden, und zeigt Ihnen, wie Sie unglaublich schmackhafte Gerichte in nur zehn Minuten kochen können.

Zutaten für zwei Personen Lachs-Ceviche 1 rote Zwiebel

1 rote Chilischote

1 unbehandelte Zitrone

1 Blutorange, Orange, oder Grapefruit

2 kleine Fenchelknollen, das Fenchelgrün aufheben

60 g gemischte Blattsalate

1 Avocado

Olivenöl, für das Dressing

Meersalz

180 g Lachs oder Meerforelle in Sushi-Qualität

Rezeptinfo Zubereitungszeit: P0H0M Rezept von desireefellner

Zubereitung