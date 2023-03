Sauerteig-Bruschetta mit dreierlei Karotten

In der Küche mit Parvin Razavi. Die Profi-Köchin gibt ihre Liebe zum Kochen und zu verführerischen Aromen gerne auf dem Teller weiter. Ihre Gäste bekommen so nicht nur aufregende Speisen, sondern gleichzeitig eine große Portion positive Energie serviert.

Zubereitung

1. Karotten mit Sparschäler in Streifen schneiden und in eiskaltem Wasser für etwa 25 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.

2. Aus Za’atar, Zitronensaft/Zeste und Olivenöl eine Marinade anrühren.

3. Karotten aus dem ­Wasser nehmen, auf einem Küchentuch gut abtropfen lassen und mit der Marinade anmachen.

4. Brotscheiben in einer Pfanne mit etwas Olivenöl auf beiden Seiten kross antoasten und üppig mit Humus bestreichen und großzügig mit den marinierten Karotten belegen.

Für das Humus 250 g Kichererbsen aus der Dose mit 2 EL Tahina, 1 EL Zitronensaft, 2 EL Olivenöl und 1 TL Kreuzkümmel in einer Küchenmaschine mehrere Minuten lang glattpürieren. Gegebenenfalls 2–3 EL Wasser zufügen.