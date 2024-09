× Sommer auf Vorrat: Gemüse im Glas

Gemüse & Co. für die kommenden Wochen haltbar machen.

Das große Einlegen kann beginnen – packen Sie Ihr liebstes Gemüse ins Glas, sodass Sie zu jeder Zeit eine kulinarische Freude daran haben!

Getrocknete Paradeiser

© Getty Images ×

Zutaten für 2 Gläser

250 ml Weißweinessig

3 EL brauner Zucker

1 EL Salz

250 g getrocknete Paradeiser

Zubereitung * LEICHT * 15 min + 48 h ruhen

Den Essig mit dem Zucker, Salz und 150 ml Wasser aufkochen lassen. Die Paradeiser auf zwei sterile Bügelverschlussgläser (à ca. 400 ml) verteilen. Den heißen Sud darübergießen, sofort verschließen und abkühlen lassen. Mindestens 2 Tage im Kühlschrank durchziehen lassen. Nach Anbruch kühl lagern.

Salzzitronen

© Getty Images ×

Zutaten für 2 Gläser

12 Bio-Zitronen

1 TL Koriandersamen

1 TL Kümmelsamen

4 Lorbeerblätter

200 g grobes Meersalz

Zubereitung * LEICHT * 35 min + 4 Wochen ruhen

Den Backofen auf 100 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Einmachgläser (ca. 0,5 l) mitsamt den passenden Deckeln für ca. 20 Minuten in den Ofen stellen, anschließend vorsichtig herausnehmen (ohne die Gläser innen zu berühren) und bereitstellen. Etwa 10 Zitronen waschen, mit Küchenpapier trockentupfen und längs vierteln. In die vorbereiteten Gläser füllen. Die übrigen Zitronen entsaften. Jeweils 100 g Salz, 0,5 TL Koriander, 0,5 TL Kümmel und 2 Lorbeerblätter in die Gläser geben. Den Zitronensaft auf die Gläser verteilen und alles mit Wasser auffüllen. Die Gläser luftdicht verschließen und die eingelegten Zitronen für ca. 4 Wochen an einen dunklen kühlen Ort stellen. Alle 2-3 Tage die Gläser leicht schütteln, damit sich das Salz gut verteilt. Anschließend sind die Salzzitronen genussfertig, sie halten mindestens 3 Monate.

Melanzani im Olivenöl

© Getty Images ×

Zutaten für 3 Gläser

2 TL Salz

200 ml Weißweinessig

3 Knoblauchzehen

2 Chilischoten

1 TL schwarze Pfefferkörner

1 TL getrockenter Oregano

2 1/2 kg Melanzani

400 ml Olivenöl oder nach Bedarf

Zubereitung * LEICHT * 25 min

1. In einem Topf Salzwasser mit dem Essig aufkochen. Den Knoblauch abziehen und in dünne Scheiben schneiden. Die Chilischoten abbrausen, putzen und kleinschneiden. Den Pfeffer groß zerstoßen und mit Oregano, Chili und Knoblauch vermischen.

2. Melanzani schälen, längs in ca. 5 mm dicke Scheiben, dann quer in dünne Streifen schneiden. Portionsweise in den Topf geben und jeweils ca. 2 Minuten blanchieren.

3. In einem Sieb abschrecken und gut abtropfen lassen. In 3 vorbereitete Gläser (à ca. 400 ml) füllen und dabei mit der Würzmischung bestreuen. Mit dem Öl auffüllen, auf der Arbeitsfläche aufstoßen oder mit einem Stäbchen Luftblasen entfernen und gut verschlossen an einem kühlen Ort aufbewahren.

Fermentierte Radieschen in Salzlake

© Getty Images ×

Zutaten für 1 Glas

1 kg Radieschen

1 EL Koriandersamen

1 TL Piment

1 EL Fenchelsamen

1 EL Senfkörner

2 Zweige Thymian

40 g Meersalz

Zubereitung * LEICHT * 20 min + 7-10 Tage ruhen

Radieschen gründlich putzen, waschen und vierteln. In ein sterilisiertes Glas ( ca. 1,2 l) füllen. Gewürze hinzufügen. Thymian waschen, trockenschütteln und ergänzen. Meersalz mit 600 ml Wasser aufkochen, sprudelnd über die Radieschen gießen. Sofort fest verschließen, abkühlen lassen und 7-10 Tage vor Gebrauch an einem kühlen und dunklen Ort lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und zeitnah verbrauchen.

Kimchi

© Getty Images ×

Zutaten für 3 Gläser

1 kg Chinakohl

250 g Salz

2 Karotten

150 g Rettich

3-4 Lauchzwiebeln

6 cm Ingwer

3-4 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote

1 EL Zucker

3-4 EL koreanisches Chilipulver

Zubereitung * LEICHT * 35 min + 96 h ruhen

Den Chinakohl putzen und die Hüllblätter entfernen. Längs vierteln, waschen, abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. Das Salz in 1 l Wasser auflösen. Die Lake in eine große Form geben, den Kohl einlegen und ca. 6-8 Stunden (oder über Nacht) darin ziehen lassen. Die Lake abgießen und den Kohl mehrfach gut abspülen. Den Strunk entfernen, den Chinakohl in feine Streifen schneiden und gut abtropfen lassen. Die Karotten schälen und fein raspeln. Den Rettich schälen und 100 g in feine Streifen schneiden oder hobeln. Die Lauchzwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Den Ingwer und den Knoblauch schälen und beides fein würfeln. Die Chilischote waschen, putzen und wie den übrigen Rettich fein würfeln. Ingwer, Knoblauch, Chilischote und den gewürftelten Rettich im Mörser oder Blitzhacker zu einer feinen Paste verarbeiten. Zucker und Chilipulver unterrühren und alles gut durcharbeiten. Die Würzpaste mit Chinakohl, Karotten, Rettichstreifen und Lauchzwiebeln vermengen und alles gut durchkneten. Die Mischung in ein entsprechend großes, sauberes Glas füllen und gut andrücken, dabei darauf achten, dass keine Hohlräume entstehen. Die Mischung zugedeckt ca. 3-4 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen, anschließend noch ca. 1-2 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Das fertige Kimchi in saubere Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Süße Gurke

© Getty Images ×

Zutaten für 5 Gläser

1 kg Einlegegurken

1 Zwiebel

1 Hand voll Dill

500 ml Apfelessig

50 g Zucker

1/2 TL Salz

1 TL Senfkörner

10 schwarze Pfefferkörner

1 TL Koriandersamen

Zubereitung * LEICHT * 35 min

Gurken waschen, putzen und in Scheiben hobeln. Zwiebel abziehen, halbieren und in Streifen schneiden. Dill abbrausen und trockenschütteln. Essig mit 125 ml Wasser, Zucker, Salz, Senf-, Pfeffer- und Korianderkörnern aufkochen. Gurkenscheiben zufügen, alles nochmals kurz aufkochen, dann beiseitestellen. Gurken mit dem Dill in 5 saubere, heiß ausgespülte Gläser (à ca. 300 ml )verteilen. Mit dem kochend heißen Essigsud bedecken und sofort verschließen. Die Gurken halten kühl und dunkel aufbewahrt ca. 3 Monate. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und zeitnah verbrauchen.

Rezepte von StockFood