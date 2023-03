Während bei uns Corona fast keine Rolle mehr spielt, schlagen Forscher in Indien nun neuen Alarm. Auf dem Subontinent ließ die Omikron-Subvariante XBB.1.16, auch „Arcturus“ genannt, die Zahlen zuletzt explodieren. Ein Forscher warnt deshalb mit drastischen Worten vor der neuen Variante. „Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 gelingt, die robuste Bevölkerungsimmunität von Indern zu durchbrechen, dann muss sich die ganze Welt ernsthaft Sorgen machen!“, so Vipin Vashishta auf Twitter.

XBB.1.16 aka #Arcturus in India:



A slight growth advantage for XBB.1.16 (range from 30% to 80% per week) - which is significant but not as big as growth advantages seen in the past for lineages like XBB.1.5*, BQ.1.1* or the first Omicron.



