Dr. Kristina Worseg: Ihre Top-Tipps für ein schönes Lächeln

Die bekannte Zahnärztin teilt ihre fünf besten Tipps für ein strahlendes Lächeln.

Nach ihrem Studium an der Bernhard-Gottlieb-Universitätszahnklinik Wien und Fortbildungen in Zürich eröffnete Dr. Kristina Worseg 2014 ihre erste Praxis in Wien. Heute führt die Star-Zahnärztin eine Gemeinschaftspraxis mit Fokus auf orale Chirurgie und Prothetik. Mit uns teilt sie ihre fünf besten Tipps für ein strahlendes Lächeln – und ihr eigenes Strahlen ist dabei der beste Beweis dafür, wie wirkungsvoll ihre Ratschläge sind.

© beigestellt ×

Tipp 1: Zähne jung halten

"Säure und zu intensive Reinigung dünnen den Zahnschmelz aus und lassen die Zähne verfärbt und „alt“ aussehen. Achten Sie auf guten Säureschutz in Ihrer Zahncreme (Fluorid und Calcium) und sanfte, statt grobe Borsten."

Tipp 2: Knochenpflege

"Zähne sind im Knochen verankert und gerade nach der Menopause beginnt der Knochen oft zu schwächeln. Achten Sie, egal in welchem Alter, auf ausreichend Vitamin D, Calcium und Magnesium, um den Knochen fit zu halten."

Tipp 3: Bleaching - ja oder nein?

"Ein professionelles Bleaching beim Zahnarzt schadet Ihren Zähnen nicht. Von Experimenten zuhause rate ich aber tunlichst ab."

Tipp 4: Den Profi ran lassen

"Zumindest einmal jährlich freut sich Ihr Mund über einen Großputz. Die Prophylaxe-Assistentin sorgt für einen perfekt gereinigten Mund und informiert Sie über Ihre individuelle, perfekte Zahnpflege zu Hause."

Tipp 5: Ohne rosa kein weiß

"Ihr Zahnfleisch blutet? Das ist ein absolutes Alarmsignal. Gerade wenn es blutet, reinigen Sie besonders sorgfältig mit Zahnbürste und Zwischenraumreinigung! Zieht sich das blutende, entzündete Zahnfleisch zurück, leidet die Ästhetik und langfristig können Ihre Zähne dadurch verloren gehen."