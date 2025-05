Schauspielerin Elisabetta Canalis verrät ihre liebsten Fettweg-Übungen und gibt Einblicke in ihr Trainingsprogramm. So hält sich die 46-Jährige in Topform.

Jeder Mensch baut im Alter Muskeln ab. Durchschnittlich sind das rund ein bis zwei Prozent der Skelettmuskelmasse, die jährlich ab der Menopause verloren gehen. Das ist tatsächlich nicht wenig. Ohne Bewegung verliert man bis zu seinem 70. Lebensjahr rund 30 Prozent seiner Muskelmasse. Rechnet man das allerdings mit einem Kraftgewinn durch ein gezieltes Workout von 30 bis 40 Prozent gegen, dann ergibt das trotzdem eine biologische Verjüngung.

Elisabetta Canalis stellt fünf ihrer Lieblingsübungen für den ganzen Körper vor. Schnell fällt auf: Die Schauspielerin springt und kickt gerne um sich. Das macht zum einen Spaß, zum anderen verbrennt es aber auch eine Menge Kalorien. Canalis trainiert damit nämlich ihre Ausdauer und Muskelkraft gleichzeitig. In einem HIIT (High Intensity Interval Training) verpackt, ist das Workout ein wahrer Jungbrunnen. 30 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause. Und das Ganze fünf Runden lang. In nicht einmal 20 Minuten ist das Training beendet und der Nachbrenneffekt erledigt die restliche Arbeit, während Sie sich wieder anderen Dingen widmen können. Beim Regenerieren läuft der Stoffwechsel nämlich immer noch auf Hochtouren und verbraucht weitere Kalorien – noch mal bis zu 20 Prozent!

Elisabetta Canalis im Talk

Schauspielerin, Model, Fernsehmoderatorin und Mama – Elisabetta Canalis führt einen eng getakteten Kalender. Sport findet darin trotzdem immer Platz. „Mein Hauptsport ist derzeit Reiten, weil es schon seit meiner Kindheit meine Lieblingsbeschäftigung ist“, verrät die fitte Italienerin im Interview. Einen festen Plan verfolgt sie allerdings nicht.

Wie halten Sie sich mit 46 Jahren so fit?

Elisabetta Canalis: Ich trainiere mindestens dreimal pro Woche. Am liebsten reite ich. Mein zusätzliches Cardio-Training besteht aus Kickboxen, dazu zwei Tage pro Woche Krafttraining. Einen genauen Plan habe ich dabei tatsächlich keinen. Ich mache, worauf ich gerade Lust habe. Hauptsache Bewegung!

Achten Sie zusätzlich auf Ihre Ernährung?

Canalis: Gerade in meinem Alter ist das ein Muss. Spätestens als ich erfuhr, dass ich eine motorische Erkrankung hatte, wodurch mein Stoffwechsel nicht richtig funktionierte, musste ich etwas an meiner Ernährung ändern. Außerdem entdeckte ich eine starke Gluten-Unverträglichkeit. Nachdem ich diese beiden Probleme behoben hatte, geht es mir nun super. Mein Hauptfokus liegt jetzt auf Kohlenhydraten und Proteinen ​​– ich esse sie zu jeder Mahlzeit, Frühstück, Mittag- und Abendessen, sieben Tage die Woche.

Woher nehmen Sie die Motivation, so viel Zeit in Ihren Körper zu stecken?

Canalis: Ich muss sagen, dass ich es immer geliebt habe, Sport zu treiben. Da ich im Fernsehen arbeite, war mir die Pflege meiner Figur seit jeher wichtig. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass jeder auf seinen Körper achten sollte. Gesundheit ist unser größtes Gut!

Elisabetta Canalis' Lieblingsübungen

Flying Mountain Climbers

So geht's: Normale Mountainclimbers reichen Ihnen nicht? Mit dieser Version verbrennen Sie nochmal extra Kalorien: Sie starten in einer Liegestützposition. Core fest, Fersen, Po und Scheitel bilden eine Linie. Nun springen Sie mit beiden Beinen ab und bringen ein Knie Richtung Ellenbogen. Landen Sie mit beiden Füßen gleichzeitig. Dann wieder abspringen und gleichzeitig die Beine switchen. Je schneller das Tempo, desto effektiver. Aber: Form halten!

Lunges

So geht‘s: Sieht ähnlich aus wie der Jumping Lunge, trainiert aber tatsächlich (auch) andere Muskeln. Im Jumping Lunge ziehen wir unsere Beine schließlich nach oben. Der Hüftbeuger kommt da besonders zum Einsatz. Beim herkömmlichen Lunge drücken wir uns hingegen nach oben. Dieser Kraftaufwand kommt hauptsächlich aus dem Beinbeuger sowie -strecker. Starten Sie also mit geschlossenen Beinen und machen Sie einen weiten Schritt nach vorne. Achten Sie darauf, dass das Knie nicht nach innen fällt und der Oberkörper aufrecht bleibt. Drücken Sie sich dann zurück in die Ausgangsposition und wechseln Sie die Seite.

Kicks

So geht‘s: Eine Übung aus dem Kampfsport, die den ganzen Körper trainiert: Kicks. Starten Sie in einem schulterbreiten Stand, ruhig etwas in die Knie gehen. Die Hände halten Sie vor der Brust. Heben Sie nun ein Bein angehockt an – so hoch Sie können. Am höchsten Punkt strecken Sie explosiv das Knie und kicken in die Luft. Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie die Übung auf der anderen Seite.

Diagonal Crunches

So geht‘s: Liegend sind sie besser bekannt, doch auch stehend trainieren Diagonal Crunches unsere Bauchmuskeln effektiv. Starten Sie dazu in einem hüftbreiten Stand. Die Hände bringen Sie hinter den Kopf. Heben Sie nun ein Knie an und führen Sie es mit dem gegenüberliegenden Ellbogen zusammen. Dann in die Ausgangsposition zurückkehren und dasselbe auf der anderen Seite wiederholen.