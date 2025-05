× Zuhause testen: Der TUG-Test zeigt, wie fit Sie wirklich sind!

Wie steht es wirklich um Ihre körperliche Fitness? Ein einfacher Test reicht aus, um das herauszufinden. Er dauert nur wenige Sekunden – und kann viel über Ihre Gesundheit aussagen.

Wie steht’s eigentlich um Ihre Fitness im Alltag? Klar, ein paar Treppen steigen, das geht schon noch. Aber wie schnell und sicher bewegen Sie sich wirklich? Genau das können Sie ganz einfach mit dem sogenannten TUG-Test herausfinden – einem kleinen, aber sehr aussagekräftigen Selbsttest.

Was ist der TUG-Test?

„TUG“ steht für Timed Up and Go – also so viel wie „Zeit, aufzustehen und loszugehen“. Der Test misst, wie schnell und sicher Sie sich aus dem Sitzen in Bewegung setzen, ein kurzes Stück gehen, sich wieder umdrehen und zurück auf den Stuhl setzen können. Klingt simpel? Ist es auch. Und genau deshalb ist der TUG-Test so genial – er bringt in wenigen Sekunden wichtige Informationen über Ihre Mobilität, Balance und Sturzgefahr ans Licht.

So funktioniert der TUG-Test:

© Getty Images ×

Sie brauchen:

Einen stabilen Stuhl (ohne Rollen und am besten mit Armlehnen)

Eine Uhr oder Stoppuhr

Eine Strecke von 3 Metern (z. B. im Flur abmessen und markieren)

Am besten noch eine zweite Person, die auf die Zeit achtet

Und dann geht’s los:

Setzen Sie sich ganz normal auf den Stuhl. Start! Sobald die Uhr läuft, stehen Sie zügig auf. Gehen Sie 3 Meter geradeaus. Drehen Sie sich um. Gehen Sie zurück zum Stuhl und setzen Sie sich wieder hin. Stoppen Sie die Zeit.

Was sagt mir mein Ergebnis?

Jetzt kommt’s auf die Sekunden an:

unter 10 Sekunden: Glückwunsch! Sie sind topfit und sehr mobil.

10–19 Sekunden: Alles im grünen Bereich – Ihre Mobilität ist gut, aber regelmäßige Bewegung tut trotzdem gut.

20–29 Sekunden: Hier ist schon Vorsicht angesagt. Ihre Beweglichkeit ist eingeschränkt – vielleicht fühlen Sie sich auch manchmal unsicher beim Gehen?

über 30 Sekunden: Das ist ein Warnsignal. Sie sollten mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt sprechen – möglicherweise ist ein gezieltes Training oder eine Untersuchung sinnvoll.

Warum ist der Test wichtig?

Mit dem TUG-Test lässt sich frühzeitig erkennen, ob es in Sachen Bewegung langsam eng wird. Das ist vor allem im Alter entscheidend – denn eingeschränkte Mobilität bedeutet ein höheres Sturzrisiko. Und Stürze können schwerwiegende Folgen haben. Je früher Sie merken, dass Sie langsamer oder unsicherer werden, desto besser können Sie gegensteuern – zum Beispiel mit gezielten Übungen, Gleichgewichtstraining oder Physiotherapie.

Der TUG-Test dauert keine Minute, braucht kaum Hilfsmittel und sagt trotzdem eine Menge über Ihre Fitness aus. Probieren Sie es aus !