20 Grad diese Woche: Was macht plötzlicher Wetterumschwung mit unserem Körper?

Müdigkeit und Kreislaufprobleme: Der abrupte Wetterwechsel bedeutet Stress für unseren Organismus. Der Körper muss sich an die neuen Temperaturen anpassen, was Zeit und Energie kostet. Besonders das Herz-Kreislauf-System ist gefordert. Viele Menschen fühlen sich bei so einem Wetterumschwung schlapp, müde oder haben sogar Kreislaufprobleme. Das liegt daran, dass sich die Blutgefäße plötzlich weiten oder zusammenziehen müssen, um sich an die Temperatur anzupassen. Das kann zu Blutdruckschwankungen führen, die uns benommen oder sogar schwindelig machen können.