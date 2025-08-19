Achtung: So gefährlich sind Flip Flops für unsere Füße

Kaum ein Schuh ist im Sommer so beliebt wie Flip Flops. Denn sie sind luftig, bequem und der perfekte Begleiter für den Strand oder den Pool. Doch was viele unterschätzen: Die praktischen Badelatschen können echte Gesundheitsschäden anrichten und das, ohne dass wir es merken.

Egal ob zum Strand, Pool oder zum Stadtbummel: Flip Flops sind im Sommer nicht wegzudenken und auch in der Fashion-Welt sind sie mittlerweile angekommen. So waren die Zehentrenner auf der Copenhagen Fashion Week sogar ein echtes Trendpiece. Doch so schick die Teile auch aussehen, für unsere Füße sind sie ein Albtraum! Wer nicht aufpasst, riskiert dauerhafte Schäden und Schmerzen in den Füßen.

Warum Sie auf Flip Flops besser verzichten sollten

© Getty Images

Flip Flops mögen zwar praktisch sein, doch sie sind alles andere als fußfreundlich. Hier kommen die wichtigsten Gründe, warum Sie besser auf sie verzichten sollten:

Keine Unterstützung für die Füße

Flip Flops bieten durch die flache Sohle und die nicht vorhandenen Seitenwände null Halt. Das führt dazu, dass der Fuß automatisch nach außen weitet. Dies kann nicht nur unangenehme Schmerzen verursachen, sondern auch langfristige Schäden wie einen Hallux Valgus (Ballenzeh) begünstigen. Die Folge: Ein schmerzhaftes Ungleichgewicht in der Fußstruktur.

Verkrampfte Zehen und Gelenkbelastung

Wer schon mal mit Flip Flops einen längeren Spaziergang gemacht hat, kennt das Problem: Die Zehen verkrampfen, um den Schuh nicht zu verlieren. Diese ständige Anspannung der Zehen führt zu unnötiger Belastung der Gelenke und kann auf Dauer zu Rückenschmerzen und Fußproblemen führen.

Bakterien-Paradies

Was viele nicht wissen: Flip Flops sind wahre Bakterienschleudern! Durch das ständige Schwitzen in der Wärme und die Plastiksohlen bieten sie ideale Bedingungen für die Ansiedlung von Keimen. Laut einer Studie der University of Miami tummeln sich bis zu 18.000 Bakterien auf einem einzigen Flip Flop. Fußpilz, Blasen und sogar Geschwüre können die unangenehme Folge sein.

So können Sie Flip Flops trotzdem tragen

© Getty Images

Die gute Nachricht: Sie müssen Ihre Flip Flops nicht sofort entsorgen aber es gilt: Weniger ist mehr! Wer Flip Flops trotzdem tragen möchte, sollte sie nur für kurze Strecken und Gelegenheitsmomente verwenden, wie etwa am Pool oder Strand. Für längere Spaziergänge sind sie hingegen ungeeignet. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Sohle dick genug ist und nicht zu stark nachgibt, um die Belastung für den Fuß zu reduzieren.

Was den Füßen gut tut

Es gibt einige einfache Übungen, die Ihre Füße stärken und unterstützen – auch während der Flip Flop-Saison:

Fußgymnastik

Eine effektive Übung ist das Anziehen eines Handtuchs mit den Zehen. Diese einfache Übung stärkt die vielen kleinen Muskeln im Fuß und fördert die Fußstabilität.

Barfuß laufen

Eine der besten Möglichkeiten, um die Fußmuskulatur zu kräftigen, ist Barfußlaufen. Ob zu Hause oder draußen im Sand: Der natürliche Untergrund fördert die Fußmuskulatur und hilft, die Gelenke zu mobilisieren.