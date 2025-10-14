Finger weg! Diese Nasensprays sollten Sie nicht benutzen

Österreich schnieft wieder. Viele greifen deshalb zu Nasenspray, den sie noch zuhause haben. Doch Experten warnen: Alte Nasensprays zu benutzen, kann gefährlich werden!

Kaum sinken die Temperaturen, schon hustet, schnieft und kratzt es wieder überall. Wenn die Nase verstopft ist, greifen viele reflexartig zum Nasenspray – schließlich verspricht es schnelle Hilfe und freien Atem. Doch Vorsicht: Besonders alte oder abgelaufene Sprays können mehr schaden als nützen.

Warum abgelaufene Nasensprays gefährlich werden können

Ein Spray, das schon länger im Badezimmerschrank steht, verliert nicht nur an Wirkung. Mit der Zeit können sich darin auch Keime ansammeln – vor allem, wenn das Fläschchen schon während einer Erkältung benutzt wurde. Diese Bakterien und Viren gelangen bei jedem Sprühstoß wieder in die Nase und können eine neue Infektion auslösen oder eine bestehende verschlimmern.

© Getty Images

Bakterien im Fläschchen als unterschätztes Gesundheitsrisiko

Die Spitze des Sprühkopfs ist ein echter Keim-Sammler. Beim Sprühen kommen Bakterien aus der Nase leicht mit der Düse in Kontakt und können ins Fläschchen zurückwandern. Besonders riskant ist es, wenn man beim Sprühen tief einatmet oder die Düse direkt an die Nasenöffnung setzt – so gelangen Keime noch schneller ins Spray. Die Folge: Entzündungen in den Nasennebenhöhlen oder hartnäckige Reinfektionen.

So bleiben Nase und Spray sauber

Verfallsdatum prüfen: Ein abgelaufenes Nasenspray gehört in den Müll, nicht in die Nase.

Hygiene beachten: Nach jeder Anwendung die Sprühöffnung mit heißem Wasser abspülen und gut abtrocknen.

Nur für einen selbst: Nasensprays niemals teilen!

Richtig anwenden: Beim Sprühen nicht einatmen.

Mit diesen Tipps kommen Sie gesund und geschützt durch die Erkältungssaison.