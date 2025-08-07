Hilfe, Hirnfrost: Darum sticht der Kopf, wenn wir Eis essen

Ein Eis im Sommer ist die perfekte Erfrischung. Doch viele kennen das Problem: Plötzlich schießt ein stechender Schmerz durch den Kopf. Hilfe, Hirnfrost! Aber warum tut das eigentlich so weh und was kann man dagegen tun?

Ob beim Eisessen oder beim Schlürfen eines eisgekühlten Getränks: Die meisten von uns haben sicherlich schon einmal diesen stechenden Schmerz in der Stirn erlebt. Es fühlt sich fast so an, als würde das Gehirn einfrieren. Dieser plötzliche Kälteschmerz wird oft als „Hirnfrost“ bezeichnet. Doch kann er auch gefährlich werden, und wie lässt sich dieser unangenehme Schmerz verhindern? Wir klären auf.

Hirnfrost: Woher kommt der Schmerz?

Hirnfrost, oder auch "Eis-Kopfschmerz", tritt auf, wenn kalte Speisen oder Getränke – vor allem Eis – mit dem Gaumen in Kontakt kommen. Denn der Temperaturunterschied ist enorm: Unsere Körpertemperatur liegt bei etwa 37 Grad Celsius, während ein Eiswürfel bei rund -15 Grad ist. Diese extreme Kälte fordert unseren Körper heraus, der schnell einen Ausgleich schaffen muss.

© Getty Images

Die Kälte löst eine schnelle Kontraktion der Blutgefäße im Mundbereich aus. Wenn sich diese Blutgefäße wieder erweitern, kann es zu einem plötzlich auftretenden, stechenden Schmerz im Kopf kommen. Doch keine Panik: Der Kältekopfschmerz ist zwar unangenehm, aber vollkommen harmlos. Es handelt sich dabei lediglich um einen Schutzmechanismus des Körpers, der dafür sorgt, dass der Organismus nicht zu viel Wärme verliert.

Die besten Tipps gegen Hirnfrost

Langsam essen

Einer der einfachsten Tipps, um Hirnfrost zu vermeiden, ist es, das Eis oder kalte Getränk langsamer zu genießen. Geben Sie Ihrem Gaumen und Ihrem Körper Zeit, sich an die Kälte anzupassen. Statt alles auf einmal hinunterzuschlingen, nehmen Sie kleine Bissen und lassen Sie die Kälte nicht sofort auf den Gaumen treffen.

Der Zungen-Trick

Wenn es Sie doch erwischt hat und der Schmerz einsetzt, gibt es eine einfache Methode, um ihn zu lindern: Drücken Sie mit der Zunge gegen den Gaumen oder trinken Sie langsam ein Glas lauwarmes Wasser hinterher. Dies hilft, die Blutzirkulation in diesem Bereich zu normalisieren und den Schmerz zu reduzieren.

Vermeiden Sie extrem kalte Speisen und Getränke

Der einfachste Weg, um Hirnfrost zu vermeiden, ist es, sich von extrem kalten Speisen und Getränken fernzuhalten. Statt eines großen Eisbechers können Sie auf eine kleinere Portion oder ein Getränk bei Raumtemperatur setzen. Denn eiskalte Erfrischungen sind im Sommer oft kontraproduktiv – sie kühlen den Körper nicht wirklich ab, sondern können ihn sogar zusätzlich aufheizen.