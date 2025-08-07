Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper gesund&fit
E-Paper gesund&fit
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Gesund
Hilfe, Hirnfrost: Darum sticht der Kopf, wenn wir Eis essen
© Getty Images

Brain Freeze

Hilfe, Hirnfrost: Darum sticht der Kopf, wenn wir Eis essen

07.08.25, 12:08
Teilen

Ein Eis im Sommer ist die perfekte Erfrischung. Doch viele kennen das Problem: Plötzlich schießt ein stechender Schmerz durch den Kopf. Hilfe, Hirnfrost! Aber warum tut das eigentlich so weh und was kann man dagegen tun?  

Ob beim Eisessen oder beim Schlürfen eines eisgekühlten Getränks: Die meisten von uns haben sicherlich schon einmal diesen stechenden Schmerz in der Stirn erlebt. Es fühlt sich fast so an, als würde das Gehirn einfrieren. Dieser plötzliche Kälteschmerz wird oft als „Hirnfrost“ bezeichnet. Doch kann er auch gefährlich werden, und wie lässt sich dieser unangenehme Schmerz verhindern? Wir klären auf.

Hirnfrost: Woher kommt der Schmerz?

Hirnfrost, oder auch "Eis-Kopfschmerz", tritt auf, wenn kalte Speisen oder Getränke – vor allem Eis – mit dem Gaumen in Kontakt kommen. Denn der Temperaturunterschied ist enorm: Unsere Körpertemperatur liegt bei etwa 37 Grad Celsius, während ein Eiswürfel bei rund -15 Grad ist. Diese extreme Kälte fordert unseren Körper heraus, der schnell einen Ausgleich schaffen muss.

Hilfe, Hirnfrost: Darum sticht der Kopf, wenn wir Eis essen
© Getty Images

Lesen Sie auch

Die Kälte löst eine schnelle Kontraktion der Blutgefäße im Mundbereich aus. Wenn sich diese Blutgefäße wieder erweitern, kann es zu einem plötzlich auftretenden, stechenden Schmerz im Kopf kommen. Doch keine Panik: Der Kältekopfschmerz ist zwar unangenehm, aber vollkommen harmlos. Es handelt sich dabei lediglich um einen Schutzmechanismus des Körpers, der dafür sorgt, dass der Organismus nicht zu viel Wärme verliert.

Die besten Tipps gegen Hirnfrost

Langsam essen

Einer der einfachsten Tipps, um Hirnfrost zu vermeiden, ist es, das Eis oder kalte Getränk langsamer zu genießen. Geben Sie Ihrem Gaumen und Ihrem Körper Zeit, sich an die Kälte anzupassen. Statt alles auf einmal hinunterzuschlingen, nehmen Sie kleine Bissen und lassen Sie die Kälte nicht sofort auf den Gaumen treffen.

Der Zungen-Trick

Wenn es Sie doch erwischt hat und der Schmerz einsetzt, gibt es eine einfache Methode, um ihn zu lindern: Drücken Sie mit der Zunge gegen den Gaumen oder trinken Sie langsam ein Glas lauwarmes Wasser hinterher. Dies hilft, die Blutzirkulation in diesem Bereich zu normalisieren und den Schmerz zu reduzieren.

Vermeiden Sie extrem kalte Speisen und Getränke

Der einfachste Weg, um Hirnfrost zu vermeiden, ist es, sich von extrem kalten Speisen und Getränken fernzuhalten. Statt eines großen Eisbechers können Sie auf eine kleinere Portion oder ein Getränk bei Raumtemperatur setzen. Denn eiskalte Erfrischungen sind im Sommer oft kontraproduktiv – sie kühlen den Körper nicht wirklich ab, sondern können ihn sogar zusätzlich aufheizen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden