× Sie übertreiben nicht: Den Männerschnupfen gibt es wirklich!

Immunbooster: Helfen Ingwer-Shots wirklich bei Erkältungen? Die Erkältungswelle in Österreich hält an, und immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, sich vor Husten, Schnupfen und Co. zu schützen. Ein beliebtes Mittel: Ingwer-Shots, denn die kleinen Power-Drinks sollen das Immunsystem stärken. Doch wie wirksam ist das vermeintliche Superfood wirklich?