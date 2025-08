Warum Sie Ihr Handy nie auf die Toilette mitnehmen sollten

Fast jeder von uns nimmt sein Smartphone mit auf die Toilette. Doch diese alltägliche Gewohnheit könnte weit gefährlicher sein, als Sie denken!

Es ist eine Gewohnheit, die fast jeder von uns kennt: das Smartphone zur Toilette mitzunehmen. Ob zum Scrollen durch Social Media, Beantworten von Nachrichten oder einfach nur zur Beschäftigung – viele von uns verbringen dadurch deutlich mehr Zeit auf dem stillen Örtchen, als nötig. Doch diese vermeintlich harmlose Angewohnheit könnte mehr gesundheitliche Risiken mit sich bringen, als man zunächst denkt.

Hämorrhoiden-Gefahr durchs Smartphone

Es mag zunächst unbedeutend erscheinen, doch das ewige Scrollen und Surfen auf dem Smartphone während des Toilettengangs kann gravierende gesundheitliche Folgen haben. Eine Studie des Beth Israel Deaconess Medical Centers in Boston zeigt, dass das ständige Sitzen und Verweilen auf der Toilette in Verbindung mit dem Handy zu einem deutlich höheren Risiko führen kann, schmerzhafte Hämorrhoiden zu entwickeln.

© Getty Images

Die Haltung während des Toilettengangs sorgt für eine erhöhte Blutzirkulation im Analbereich. Das bedeutet, dass die Blutgefäße in diesem Bereich stärker beansprucht werden. Wenn diese ständig „überdehnt“ werden, können sie auf Dauer schwächer werden und unangenehme Beschwerden wie Juckreiz, Schmerzen und sogar Blutungen hervorrufen. Beschränken Sie deshalb die Zeit auf der Toilette auf maximal 10 Minuten und vermeiden Sie jegliche Ablenkung wie Handys. Tablets und Co.

Smartphones sind wahre Keimfänger

© Getty Images

Ein weiterer Grund, warum Sie Ihr Smartphone nicht auf die Toilette mitnehmen sollten, ist die Bakteriengefahr. Auf dem Display sammeln sich nachweislich mehr Keime als auf der Toilette selbst. Wer jetzt denkt, dass das einfache Waschen der Hände nach dem Gang zur Toilette hilft, irrt sich. Denn durch die ständige Verteilung von Wasser- und Schmutzpartikeln in der Luft gelangen diese auf Ihr Handy, sobald es mit dem feuchten Umfeld in Kontakt kommt.

Schutzmaßnahmen

Um Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie Ihr Smartphone regelmäßig desinfizieren und es am besten gar nicht erst mit auf die Toilette nehmen. So halten Sie nicht nur Bakterien fern, sondern senken auch das Risiko für Hämorrhoiden. Und ganz nebenbei verhindern Sie, dass Ihr teures Gerät in die Toilette fällt!