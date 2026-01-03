Michael Schumacher: Tochter Gina rührt mit Posting zu Tränen

Gina Schumacher richtet emotionale Worte an ihren Papa.

Michael Schumacher wurde am 3. Jänner 57 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag richtete seine Tochter Gina emotionale Worte an ihren Vater. The best forever. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Papa, schrieb die 28-Jährige auf Instagram und postete dazu ein Familienfoto aus ihrer Kindheit.

Zwölf Jahre nach seinem Ski-Unfall lebt Formel-1-Legende Michael Schumacher abgeschirmt von der Öffentlichkeit in seinem Anwesen am Genfer See - über seinen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt.

Gina Schumacher ist eine Western- und Springreiterin und lebt mit ihrem Mann Iain Bethke in der Schweiz. Im März des Vorjahres brachte sie eine Tochter zur Welt und machte Schumacher damit erstmals zum Opa.