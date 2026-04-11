Nach Ende der "Fantastischen Vier": Darauf will sich Rapper Smudo konzentrieren

Der deutsche Kult-Star hat bereits Ideen für die Zeit nach der großen Abschiedstournee.

Der deutsche Rapper Smudo hat für die Zeit nach der Abschiedstournee mit den Fantastischen Vier bereits Ideen. "Ich würde gerne mein Schachspiel verbessern", sagte der 58-Jährige beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust. "Jetzt gewöhne ich mich aber gerade noch daran, dass ich nicht den ganzen Tag mit Schreibblockade kämpfen muss für neue Alben." Smudo ist nach eigener Aussage auch Hobbypilot. Er fliege gerne eine Seneca 5 - ein zweimotoriges Leichtflugzeug.

Die Fantastischen Vier © ipImedia/Krivograd

"Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen ausbauen." Man werde sehen, was nach der Tour kommt. "Aber allein die Beschäftigung mit solchen Themen ist neu und deshalb spannend."

© moritzmumpikuenster_monsterpics

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Ab Dezember will die Band aus Stuttgart auf große Abschiedstour gehen. Die Tournee "Der letzte Bus" führt sie auch nach Österreich, am 5. Februar in die Salzburgarena und am 6. und 7. Februar 2027 in die Wiener Stadthalle.