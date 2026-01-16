Sorge um Schlagerstar nach Konzertabsage: „Absolutes Sing- und Sprechverbot!“

Claudia Jung muss weitere Konzerte absagen. Die Schlagersängerin pausiert mindestens bis zum 30. Januar, um ihre Stimme zu schonen. Betroffen sind Auftritte in Leipzig, Heilbad Heiligenstadt und Neubrandenburg.

Die 61-jährige Schlagersängerin Claudia Jung hatte bereits Anfang Januar diverse Konzerte absagen müssen. Nun erklärte sie gegenüber Schlager.de, dass sie sich „bis mindestens zum 30. Januar weiter schonen“ müsse.

Betroffene Konzerte

Konkret sind die Shows in Leipzig, Heilbad Heiligenstadt und Neubrandenburg am 16., 17. und 18. Januar betroffen. Jung betont: „Die neuen Termine werden bald bekanntgegeben.“

Weitere geplante Auftritte

Ab dem 30. Januar sollen weitere Konzerte stattfinden, zunächst in Halle, dann in Finsterwalde und in Potsdam. Das Konzert in Gersthofen wurde abgesagt, für den 11. Februar gibt es jedoch bereits einen Ersatztermin.

Gesundheit hat Vorrang

Claudia Jung schrieb: „Mich hat es leider voll erwischt und meine Stimme ist weg. Absolutes Sing- und Sprechverbot!“ Sie bedauert die Absagen: „Schade, ich hatte mich schon so sehr auf Euch gefreut. Traurige Grüße, Eure Claudia.“