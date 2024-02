Unter Tränen: "No Angels"-Star ließ sich Implantate entfernen

Nadja Benaissa zeigt sich auf Instagram erleichtert. Sie hatte jahrelang Schmerzen wegen ihrer Brustimplantate

Nach 20 Jahren voller Schmerzen wagte "No Angels"-Star Nadja Benaissa jetzt einen großen Schritt. Die Sängerin litt an der Brustimplantatekrankheit und ließ sich eben diese entfernen. „Ich meld’ mich heute mal mit einem anderen Thema. Ich bin total emotional. Ich bin schon den ganzen Tag am Heulen – aber vor Freude und Erleichterung“, sagt sie in einer emotionalen Instagram-Story.

Nadja Benaissa spricht über ihre Brumstimplantatekrankheit © Instagram

Nadja Benaissa: "Habe mir Komplexe einreden lassen"

Wer schön sein will muss leiden - das Sprichwort passt ganz gut, doch Nadja hat nach 20 Jahren sichtlich genug. "Ich habe mir die Brust-Implantate einsetzen lassen - aus dummen Gründen, weil ich eine schöne Brust hatte. Aber ich habe mir Komplexe einreden lassen...", sagt sie reumütig. Sie sei damals nicht einmal zufrieden gewesen mit dem Ergebnis. "Ich habe festgestellt: 'Uff, die ist mir zu groß. Gut, die waren ja auch geschwollen und so. Und irgendwie habe ich mich dann damit abgefunden und arrangiert und mir das schöngeredet.“

Nie wieder Silikon

Außerdem hätten die Brüste viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es sei das Gefühl geblieben, dass etwas nicht stimme. Ihr Körper begann gegen die Implantate zu rebellieren: "Nun ist es so, dass ich immer wieder Schmerzen hatte in meinen Brüsten.“ Es sei zu Gelenkschmerzen, depressiven Verstimmungen und immer mehr Schmerzen in der Brust gekommen. "Also habe ich mich entschieden: Schluss, aus, fertig - die Dinger müssen raus", sagt sie. Kurz nach der Entnahme habe sie sich bereits viel besser gefühlt. Für Nadja sei klar: "Ich will nie wieder Silikon in irgendeiner Art in meinem Körper haben."