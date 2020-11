Seit dem vergangenen Wochenende steht es fest, Lewis Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer der bisherigen Rennsportgeschichte. Doch der Brite ist viel mehr, als bloß ein Ausnahmesportler.

Die Motorsportwelt verneigte sich am vergangenen Wochenende vor Lewis Hamilton. Der britische Mercedes-Fahrer, der seit 2007 in der Formel-1 startet, hat das Unmögliche möglich gemacht. Beim Großen Preis von Istanbul hat Lewis Hamilton seinen Titel fixiert und wird somit zum siebenten Mal Weltmeister in der Königsklasse. Die weltweiten Medien betiteln den Rekordpiloten nun als „Koloss des Motorsports“ oder als „Gottgegebenes Talent“. Doch in Wahrheit hat die Person Lewis Hamilton viel mehr zu bieten, als sein außergewöhnliches Motorsporttalent.

Einflussreicher Revoluzzer

Hamilton hat zu vielen Themen eine Meinung und ist sich auch nicht zu schade, diese in der Öffentlichkeit zu vertreten. So bezeichnete er die widersprüchlichen Aussagen des ehemaligen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone erst kürzlich im Zuge der „Black-Lives-Matter“-Debatte als „ignorant und ungebildet“. Aber auch zu anderen Themen wie Umweltschutz oder E-Mobilität bezieht Hamilton immer wieder öffentlich Stellung. Mit Erfolg, denn das „Time Magazine“ zählt den Engländer zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt.

Vater als Bezugsperson

Hamilton gilt als sehr familienverbunden. Zu seinem Vater Anthony Hamilton pflegt Lewis ein hervorragendes Verhältnis. Sein Vater stellt für ihn die wichtigste Bezugsperson dar und steht seinem Sohn stets mit Rat und Tat zur Seite. Auch zu seinem Bruder Nicolas, der selbst Autorennen fährt, hat der Weltmeister eine ausgezeichnete Beziehung. In Interviews betont er immer wieder, dass ihm die Familie das Allerwichtigste sei.

© Getty Images

Luxuriöser Gutverdiener

Der Lebensstil Hamiltons kann durchaus als luxuriös bezeichnet werden. Bei Mercedes soll Hamilton angeblich über 40 Millionen Euro pro Rennsaison verdienen. Laut Schätzungen des „Forbes“-Magazins, soll sein gesamtes Vermögen bei rund 250 Millionen liegen. Ein Teil davon liegt wohl in seinen Luxusimmobilien in Monaco, London oder New York.

High Society

Lewis Hamilton zählt zur Elite der Megastars und feiert gerne auf den heißesten Partys Hollywoods. Zu seinen engsten Freunden zählen etwa Größen wie Justin Bieber oder die Kardashian-Familie. Mit der US-amerikanischen Sängerin Nicole Kidman hatte er eine acht Jahre lange Beziehung, die immer wieder von Skandalen überschattet wurde. Seit wenigen Jahren jedoch, führt der begehrte Single sein Privatleben lieber jenseits der Öffentlichkeit.

© Getty Images

Gutaussehender Fitnessfreak

Auch abseits des Motorsports trainiert Hamilton hart um in Form zu bleiben. Er ist sehr auf sein gutes Aussehen bedacht und stellt seinen ansehnlichen Körper auch gerne öffentlich zur Schau. Auf den Armen und am Oberkörper ist Hamilton fast durchgehend tätowiert. Jede einzelne Tätowierung hat eine besondere Bedeutung und spielt auf verschiedene Episoden seines Lebens an. Zusätzlich ernährt sich der siebenfache Weltmeister seit mehreren Jahren vegan und behauptet immer wieder in Interviews, dass er sich seit seiner Ernährungsumstellung besser denn je fühle.

Musiker und Designer

Doch auch eine künstlerische Ader steckt in dem Multitalent. So veröffentlichte er 2018 gemeinsam mit Christina Aguilera die Single „Pipe“. Außerdem designte er für Tommy Hilfiger seine eigenen Kollektionen, die sich auf dem Markt unter dem Label „Tommy x Lewis“ äußerst erfolgreich verkauften. Laut eigenen Aussagen, möchte sich Hamilton nach seiner Sportkarriere gerne ganz dem Modedesign verschreiben. Er liebäugelt bereits jetzt mit weiteren Designerprojekten, die er in Zukunft gerne umsetzen würde.

Alles nur kein Einzelgänger

Von Freunden und Bekannten wird Lewis Hamilton als extrem sozialer Mensch beschrieben. Auch in der Motorsportwelt gilt er als absoluter Teamplayer und bei Pressekonferenzen nach Rennerfolgen, betont er meist, dass er ohne sein Team nichts wäre. Sowohl das Team von Mercedes, als auch Hamilton arbeiten extrem hart und fleißig, um bei den Rennen noch schneller zu werden. Beide tun dies offensichtlich mit großem Erfolg.