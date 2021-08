Charlène: Liebes-Show nur eine Lüge?

Es waren die Bilder der Woche, als Fürst Albert seine Frau in Südafrika besuchte.

Freude. Anfang der Woche überraschte Fürst Albert seine Ehefrau Char­lène mit einem Besuch in ihrer Heimat Südafrika. Mit dabei ihre Zwillinge Jacques und Gabriella. Es war das erste Treffen der Eheleute seit knapp sechs Monaten. Seitdem ist Charlène nämlich wegen einer komplizierten HNO-Infektion in Südafrika „gefangen“. Erst kürzlich musste sie eine vierstündige Operation über sich ergehen lassen und hat wegen ihrer Erkrankung weiterhin Flugverbot

Ehepaar nur fünf Tage vereint – bald Scheidung?

Inszenierung. Der Besuch von Albert und den Kindern wurde auf Instagram perfekt in Szene gesetzt. „Ich bin verzückt, meine Familie wieder bei mir zu haben“, postete die Fürstin und zeigt sich in Kuschelpose mit Kindern und Ehemann. Doch die Freude ist nach nur fünf Tagen wieder vergangen. Bereits am Donnerstag landete Albert wieder in Monaco – alleine. Die Kinder sind mit Nanny in Südafrika geblieben, um mehr Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen.

Ehe-Aus. Eine Tatsache die auch die Gerüchte um eine Ehekrise erneut anfeuert. So wollen viele Insider, wie auch Austro-Lady Christa Mayrhofer-Dukor, die behauptet, mit Albert in Kontakt zu stehen, wissen, dass eine Trennung nur mehr eine Frage der Zeit sei. „Wenn ich an Alberts Tonfall zurückdenke, denke ich, dass sie sich bald ­scheiden lassen werden“, sagt Mayrhofer-Dukor zur deutschen Bild-Zeitung. Der Grimaldi-Palast wollte ein der­artiges Gerücht aber nicht kommentieren.