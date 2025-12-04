DARUM will Pamela Anderson ihren Namen ändern

Die Schauspielerin möchte zu ihren finnischen Wurzeln zurückkehren.

Hollywood-Schauspielerin Pamela Anderson würde eigenen Angaben zufolge gerne mit einer Namensänderung zu ihren finnischen Wurzeln zurückkehren. "Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein", sagte die 58-Jährige der Zeitschrift "Vogue Scandinavia". Stattdessen möchte sie wieder den Nachnamen annehmen, den ihre Familie der "Vogue Scandinavia" zufolge vor ihrer Migration von Finnland nach Kanada hatte.

© Getty Images

"Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein", sagte Anderson. "Ich würde gerne meinen Namen ändern, aber sie lassen mich nicht." Genaueres dazu erklärte sie nicht.

Opa Herman Hyytiäinen stand ihr nahe

Laut "Vogue Scandinavia" hieß ihr finnischer Großvater Herman Hyytiäinen, bevor die Familie ihren Namen zu Anderson änderte, um nordamerikanischer zu klingen. "Er war der Mensch, der mir in meinem Leben am nächsten stand", sagte Anderson der Zeitschrift zufolge mit Blick auf Hyytiäinen. Demnach lernte Anderson als Kind von ihrem Großvater auch Finnisch, was sie später jedoch verlernte.

Raus aus Hollywood, rein in die Natur. Pamela Anderson hat den Glanz und Glamour hinter sich gelassen. Stattdessen erntet sie jetzt lieber Obst und Gemüse. © Ditte Isager, Mitarbeit: Jonathan Bumble und Cassie Robinson

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama "The Last Showgirl" (2024), zuletzt war sie auch an der Seite von Liam Neeson in einem neuen "Die nackte Kanone"-Film zu sehen.