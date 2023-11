Dwayne ''The Rock'' Johnson als US-Präsident? Das sagt Film-Superstar

Die Beliebtheit des ehemaligen Wrestlers in der US-Bevölkerung wurde bereits vor zwei Jahren durch eine Umfrage unterstrichen, bei der beeindruckende 46 Prozent der Befragten sich Johnson als Präsidenten wünschten.

Hollywoods Liebling Dwayne "The Rock" Johnson (51) sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal jedoch nicht auf der Leinwand, sondern in der Politik. In einem kürzlich veröffentlichten Podcast enthüllte der Schauspieler, dass er ernsthafte Anfragen beider politischer Lager erhalten habe, um bei der Präsidentschaftswahl anzutreten.

Immer wieder Anfragen

In der neuesten Episode des Podcasts "What Now?" mit Moderator Trevor Noah (39) enthüllte Johnson: "Ende 2022 erhielt ich Besuch von Vertretern beider Parteien, die wissen wollten, ob ich mir eine Präsidentschaftskandidatur vorstellen könnte."

Obwohl der Hollywood-Star betonte, dass Politik nie sein erklärtes Ziel war und er sogar vieles an ihr hasst, wurde ihm laut eigenen Angaben signalisiert, dass er gute Chancen auf einen Sieg hätte.

"Doch das war nie mein Ziel. Mein Fokus lag und liegt auf meinen beiden Töchtern Tiana (4) und Jasmine (7)", so Johnson, der im vergangenen Jahr bereits verkündet hatte, dass seine Priorität derzeit nicht in der politischen Arena liegt.