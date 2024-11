Kate und William würdigen 17-Jährige nach Krebstod

Mit einer persönlichen Nachricht haben Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate ihre Trauer über den Krebstod einer jungen Frau ausgedrückt.

Das britische Thronfolgerpaar hatte die 17-jährige Liz Hatton erst vor zwei Monaten auf Schloss Windsor getroffen - einige Wochen zuvor hatte Kate bekanntgegeben, ihre eigene Chemotherapie beendet zu haben. Nun teilten die 42-Jährige und ihr Mann mit, sie seien traurig, dass Hatton gestorben sei.

"Es war eine Ehre, eine solch mutige und bescheidene junge Frau getroffen zu haben", hieß es in sozialen Medien. Die Botschaft war mit "W & C" gezeichnet - für William und Catherine. Das Paar sprach der Familie der jungen Frau seine Anteilnahme aus.

17-Jährige hatte seltene Krebsform

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge hatte Hatton eine seltene und aggressive Krebsform. Die Fotografin habe sich nach ihrer Diagnose noch vieles von ihrer "bucket list" erfüllt - so nennt man eine Liste an Dingen, die man vor seinem Tod gemacht haben will. Hatton habe etwa das Royal Ballet, Models, Rettungskräfte und Hotelportiers fotografiert.

"Liz hatte letzte Woche ihre eigene Ausstellung, der perfekte Höhepunkt ihrer unglaublichen Leistungen", zitierte PA aus einer Stellungnahme ihrer Mutter. "Als ich herumgelaufen bin und ihre Bilder betrachtet habe, an die Umstände gedacht habe, unter denen viele gemacht wurden, hatte ich noch mehr Bewunderung für sie als jemals zuvor."

Treffen auf Schloss Windsor

Auf Schloss Windsor hatte Hatton fotografiert, wie William den Radrennfahrer Mark Cavendish auszeichnete. Dort traf sie auch Kate, die sie umarmte. Der Kensington-Palast veröffentlichte damals Fotos des Treffens. Kate wurde selbst wegen einer nicht näher erläuterten Krebsdiagnose behandelt. Auch ihr Schwiegervater König Charles III. hatte Anfang des Jahres eine Krebsdiagnose bekommen.