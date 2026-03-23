Nach Harry-Vorbild: Packt Brooklyn Beckham jetzt über David und Victoria aus?

Macht es Brooklyn Beckham wie Prinz Harry? Der 27-Jährige plant laut Berichten eine eigene Doku-Serie, um mit der Inszenierung seiner berühmten Eltern aufzuräumen. Zwischen dem Beckham-Spross und seinen Eltern David und Victoria scheint das Tischtuch im Jahr 2026 endgültig zerschnitten zu sein.

Brooklyn Beckham zieht offenbar die Reißleine. Während seine Eltern David und Victoria Beckham bereits erfolgreiche Netflix-Dokus hinter sich haben, will der Sohn nun seine eigene Wahrheit erzählen. Das Projekt beim US-Streamer Hulu könnte für ordentlich Zündstoff sorgen und die Dynamik der berühmten Familie nachhaltig verändern. Auch in Österreich, wo die Beckhams seit Jahrzehnten als Glamour-Vorbilder gelten, sorgt dieser Schritt für Aufsehen.

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Nach dem Vorbild Harrys

7Die Parallelen zu Prinz Harry sind kaum zu übersehen. Brooklyn zog für seine Frau Nicola Peltz nach Kalifornien und distanzierte sich emotional von seiner Familie in Großbritannien. Harry und Meghan hatten Ende 2022 mit ihrer Netflix-Serie vorgemacht, wie man sich öffentlich von familiären Zwängen befreit. Nun könnte Brooklyn diesen Weg einschlagen und laut Insidern direkt in die „absolute Topliga“ aufsteigen, um mit den Doku-Projekten seiner Eltern zu konkurrieren.

Harry und Meghan in Jordanien © Getty

Vorwürfe gegen die Eltern

Dass das Verhältnis zerrüttet ist, machte Brooklyn bereits vor zwei Monaten auf Instagram deutlich. Er kritisierte, dass seine Eltern zeitlebens die Geschichten über die Familie in der Presse kontrolliert hätten. Er sprach von „inszenierten Social-Media-Posts“ und behauptete sogar, seine Eltern würden Lügen in den Medien platzieren, um ihre eigene Fassade zu wahren. „Ich glaube, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt“, so seine klare Botschaft an die Öffentlichkeit.

Happy Family. David und Victoria Beckham haben vier gemeinsame Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper Seven. © Getty Images

Treffen in Montecito

Die Distanz zeigt sich auch bei familiären Großereignissen: Brooklyn fehlte sowohl bei der Premiere von Victorias Doku als auch beim 50. Geburtstag seines Vaters David. Stattdessen suchten er und Nicola Peltz Kontakt zu Gleichgesinnten. Vor kurzem besuchte das Paar Prinz Harry und Herzogin Meghan in Montecito. Es wird spekuliert, dass sich Brooklyn dort wertvolle Karriere-Tipps für seinen geplanten Rundumschlag beim US-Streamingdienst Hulu geholt hat.