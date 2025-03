Downe war auf dem Schiff als Teil einer Musikgruppe aus den 1980er Jahren zu sehen, zu der auch Adam Ant, Tiffany und Men at Work gehörten.

Bei der Frau, die vermutlich nach einem Sturz von einem Kreuzfahrtschiff in dieser Woche gestorben ist, handelt es sich um die Verlobte von Faster Pussycat-Sänger Taime Downe, Kimberly Burch.

Suchaktion

Burch stürzte am Montag gegen 23 Uhr von dem Royal Caribbean -Schiff Explorer of the Seas, angeblich nach einem heftigen Streit mit Downe. Nachdem die Besatzung benachrichtigt worden war, dass Burch über Bord gegangen war, wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der auch mehrere andere Schiffe beteiligt waren.

Downe war auf dem Schiff als Teil einer Musikgruppe aus den 1980er Jahren zu sehen, zu der auch Adam Ant, Tiffany und Men at Work gehörten.

Die siebentägige Rundreise beginnt in Miami und macht Halt in Nassau, San Juan und Puerto Plata.

Glam-Metal-Band

Faster Pussycat ist eine amerikanische Glam-Metal-Band, die in den 1980er Jahren gegründet wurde. Zu ihren größten Hits gehört House of Pain, das 1989 veröffentlicht wurde und Platz 28 der US Hot 100 erreichte.

Ein Sprecher von Royal Caribbean bestätigte den Vorfall am Dienstag gegenüber The Hollywood Reporter.