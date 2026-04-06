Comeback im Kino: „Meister Eder und sein Pumuckl“ feiern 45. Jubiläum

Ein Stück Fernsehgeschichte kehrt dorthin zurück, wo Träume groß werden: Pünktlich zum 45. Jubiläum seiner Entstehung erobert der digital restaurierte Original-Klassiker „Meister Eder und sein Pumuckl“ ab dieser Woche die österreichischen Kinosäle.

In einer Ära, in der computeranimierte Effekte die Leinwände dominieren, setzt die heimische Kinolandschaft in dieser Woche auf ein herzerwärmendes Stück Nostalgie. Zum 45-jährigen Jubiläum der Produktionsentstehung bringt der Einhorn-Filmverleih den Klassiker „Meister Eder und sein Pumuckl“ in einer aufwendig digital restaurierten Fassung zurück auf die große Leinwand. Ab dem 10. April 2026 flimmert das erste große Abenteuer des rothaarigen Klabautermanns in neuem Glanz durch die Lichtspielhäuser von Wien bis Bregenz.

Ein nostalgisches Hochamt für Generationen

Der Film, der zwischen 1979 und 1982 parallel zur legendären ersten TV-Staffel entstand, markiert eine Sternstunde der deutschsprachigen Unterhaltungskultur. Das Werk von Regisseur Ulrich König ist weit mehr als eine bloße Aneinanderreihung von Schabernack; es ist eine Hommage an die unvergessene Besetzung rund um Volksschauspieler Gustl Bayrhammer. Sein Schreinermeister Eder verkörpert eine Form von gütiger Autorität und bayerischer Gemütlichkeit, die heute Seltenheitswert genießt. An seiner Seite: die unverwechselbare, krächzende Stimme von Hans Clarin, der dem Pumuckl erst jene Seele einhauchte, die ihn über Jahrzehnte unsterblich machte.





Digitaler Glanz für ein analoges Meisterwerk

Die Wiederaufführung bietet nicht nur den Kindern von heute die Chance, den „Leimtopf-Moment“ – die Geburtsstunde der Freundschaft zwischen Mensch und Kobold – im Kino zu erleben. Für Eltern und Großeltern ist es eine Zeitreise in die eigene Kindheit. Die technische Überarbeitung sorgt dafür, dass die charakteristische Verbindung aus Realfilm und klassischer Animation auf modernen Leinwänden so scharf und farbenfroh erstrahlt, wie man es sich 1982 nur hätte erträumen können.

Dass der Hype um den frechen Wicht ungebrochen ist, bewiesen zuletzt auch die Erfolge der Neuverfilmungen. Doch das Original mit Bayrhammer bleibt für viele das Maß aller Dinge – eine cineastische Konstante in einer sich stetig wandelnden Welt.

Wo und wann ist der Pumuckl zu sehen?

Der Kinostart erfolgt österreichweit am Freitag, den 10. April 2026. Unter anderem zeigen folgende Kinos den digitalisierten Klassiker:

Wien: Apollo, Village Cinema W3, Hollywood Megaplex Gasometer & SCN, Cineplexx (Auhof, DX), Lugner Kino, Filmcasino.



Niederösterreich: Hollywood Megaplex St. Pölten.



Oberösterreich: Hollywood Megaplex PlusCity (Pasching), Cineplexx Linz.



Steiermark: Cineplexx Graz.



Salzburg: Cineplexx Salzburg-Airport.



Tirol & Vorarlberg: Metropol Innsbruck, Cineplexx Hohenems.