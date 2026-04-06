Oster-Hype um U2: Platz 1 und 2 der heimischen iTunes-Charts

Mit einer eindrucksvollen Machtdemonstration in den digitalen Verkaufslisten sichern sich die irischen Rock-Ikonen von U2 pünktlich zum Osterfest die absolute Vorherrschaft in den heimischen iTunes-Charts und unterstreichen damit ihre zeitlose Strahlkraft für das österreichische Publikum.

In einer Zeit, in der die Musikwelt oft von kurzlebigen Algorithmen getrieben scheint, beweist eine der beständigsten Formationen der Rockgeschichte ihre ungebrochene Relevanz. Die irische Rockband U2 hat mit einer beispiellosen Doppelspitze die hiesigen iTunes-Albumcharts im Sturm erobert. Mit der erst am Karfreitag erschienenen „Easter Lily EP“ auf Rang eins und dem bereits im Februar veröffentlichten Vorläufer „Days of Ash – EP“ auf dem zweiten Platz, dominieren Bono, The Edge und Co. derzeit das digitale Musikgeschehen in Österreich.

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Zwischen Asche und Auferstehung

Dieser doppelte Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klug konzipierten Veröffentlichungsstrategie, die den sakralen Kalender als dramaturgischen Rahmen nutzt. Während „Days of Ash“ (erschienen am Aschermittwoch) als klangliche Antwort auf die chaotischen Zustände der Außenwelt verstanden wurde, schlägt „Easter Lily“ deutlich introspektivere Töne an.





Die neue EP, deren Titel eine Reverenz an Patti Smiths Album Easter aus dem Jahr 1978 darstellt, widmet sich Themen wie Freundschaft, Verlust und der spirituellen Erneuerung. Kulturell bemerkenswert ist dabei die Rückkehr zu einer fast vergessenen Intimität: In Begleitung des digitalen Fan-Magazins Propaganda gewährt die Band Einblicke in ihren inneren Zirkel. Besonders der Titel „Resurrection Song“ lässt aufhorchen – hier zeigt sich Schlagzeuger Larry Mullen Jr., nach gesundheitlich bedingten Pausen, laut The Edge in einer „beispiellosen Form“.

Das „unvernünftig farbenfrohe“ Album am Horizont

Die aktuellen Chartplatzierungen in Österreich sind jedoch nur der Vorbote eines größeren Bebens. Bono selbst kündigte an, dass diese EPs die Ankunft des nächsten Studioalbums keinesfalls verzögern werden. Man arbeite derzeit an einem „lärmenden, chaotischen und unvernünftig farbenfrohen“ Werk, das primär für die Live-Bühne konzipiert sei – jenen Ort, an dem die Band laut Eigendefinition wahrhaftig existiert.





Die Rückkehr auf die Bühne: Wann kommt U2 nach Wien?

Für die treue Fangemeinde in der Alpenrepublik stellt sich nach dem digitalen Triumph nun die alles entscheidende Frage nach der physischen Präsenz der Band.

Status Quo: Offizielle Tourdaten für eine Welttournee wurden seitens des Managements bisher noch unter Verschluss gehalten.

Ausblick 2026/2027: Brancheninsider und Ticketportale führen bereits Registrierungen für potenzielle Termine in Wien für das Jahr 2026 (TBA) bzw. 2027.

Tendenz: Da das kommende Album dezidiert als Live-Erlebnis angekündigt wurde, gilt eine großangelegte Tournee im Anschluss an die Veröffentlichung Ende 2026 als so gut wie sicher. The Edge befeuerte die Gerüchteküche zuletzt mit dem simplen, aber vielsagenden Satz: „We’re looking forward to getting out on the road.“

Es bleibt abzuwarten, ob das Ernst-Happel-Stadion einmal mehr zum Pilgerort für tausende Fans wird. Vorerst regiert die Band jedoch souverän aus dem digitalen Äther über die heimische Musiklandschaft.