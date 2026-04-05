De Luca: Weit mehr als ein Getränk

UNA TAZZA DIE CAFFÈ: Ode an das Heißgetränk.

Für KaffeeliebhaberInnen ist eines klar: Steht eine fein dampfende Tasse vor ihnen, dann fühlt sich das an wie ein Stück vom Himmel oder zumindest wie ein kleiner Urlaub.

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Zelebrieren

Denn das Heißgetränk steht wie kein anderes für Genuss und Gemütlichkeit. Manche zelebrieren den Konsum in besonderen Tassen und mit exquisiten Maschinen, andere schütten ihren Latte morgens to go runter. Aber alle eint der Kick, ohne den sie nicht können, der markante, bitter-starke Geschmack, den sie mögen.

Italienische Besonderheiten

Spurensuche. Autorin Elisabetta De Luca hat mit Una Tazza di Caffè nun ein Buch verfasst, das sich als Ode an den Kaffee versteht. De Luca ist Italienerin, sie lebt jedoch seit vielen Jahren in Wien und ist darum bestens vertraut mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Kaffeegenuss in Italien und Österreich. Sie führt uns auf eine Genussreise, stellt bekannte Traditionsröstereien wie Illy oder Lavazza vor, verrät, warum der caffè in einer kleinen sizilianischen Bar seit Jahren nur 30 Cent kostet, und erklärt verschiedene Varianten der Zubereitung.

Kaffeelust

De Luca weiß, wovon sie schreibt, dieses Buch macht große Lust auf die eine oder andere tazza di caffè, die Sie vielleicht zu Ostern mit Ihren Lieben genießen können. La vita è bella!