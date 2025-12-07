Besucher stirbt vor Kathy Kellys Konzert – Auftritt kurzfristig verschoben

Ein festlicher Abend mit dem Kelly-Family-Star sollte es werden – doch wenige Minuten vor Konzertbeginn kommt es in der Friedenskirche Krefeld zu einem tragischen medizinischen Notfall. Ein Besucher bricht zusammen und verstirbt trotz sofortiger Helfer vor Ort.

Rund 400 Besucher hatten sich am Abend in der Friedenskirche Krefeld versammelt, um ein besinnliches Konzert mit Sängerin Kathy Kelly zu erleben. Doch noch vor dem geplanten Beginn um 19.30 Uhr kollabiert ein Besucher im Kirchenraum. Mehrere Ärzte, die sich im Publikum befinden, reagieren unmittelbar. Auch Ersthelfer beginnen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, während der Rettungsdienst eintrifft. Die Kirche wird umgehend geräumt. Gäste warten draußen und im Gemeindesaal, während die Rettungskräfte weiter um das Leben des Mannes kämpfen.

"Es waren zum Glück Ärzte im Publikum", sagt Günter Krenz aus der Kirchengemeinde zur "Rheinischen Post". Doch die Bemühungen bleiben erfolglos. Nach knapp einer Stunde steht fest, dass der Besucher verstorben ist. "Trotz unseres schnellen Eingreifens konnte der Person leider nicht mehr geholfen werden", bestätigt die Feuerwehr-Leitstelle.

Kathy Kelly © Getty

Angesichts der tragischen Situation zieht die Konzertagentur eine klare Entscheidung: Der Abend kann nicht stattfinden. "Wir hatten kurz überlegt, später zu starten", sagt Agentursprecher Georg Knaupe. "Aber es war sofort klar, dass wir verschieben." Er spricht den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Das Konzert in Krefeld war einer von nur sechs Deutschlandterminen – und sollte den Fans eine kleine Auszeit vom Vorweihnachtsstress schenken. Es wird am 13. Dezember nachgeholt.