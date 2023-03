Robbie: So läuft heute die Mega-Show in Wien

2026 Tage ist es her, dass uns Robbie Williams das letzte Mal ausflippen ließ. Jetzt ist es endlich wieder soweit.

In der Wiener Stadthalle steigt heute das erste von zwei Sensations-Konzerten. Morgen gibt es die eigentlich zuerst angesetzte und ratzfatz ausverkaufte Zugabe. In Summe sind 30.000 Fans dabei. Als Einstimmung gibt’s den Robbie Tag auf Radio Austria und das Konzert-Special auf oe24.tv.

Das Greatest-Hits-Programm unter dem Motto XXV ist seine beste und persönlichste Show: Die 18 größten Hits – von Let Me Entertain You über She's The One, wo er mit einem Fan auf Tuchfühlung geht, bis Angels -, das Oasis-Cover Don’t Look Back in Anger und eine bombastische Video-Show. Dort zeigt er auch den Popo. Als überdimensionales Standbild zum Take That Hit Do What You Like.

Noch persönlicher sind nur seine Ansagen. “Dieser Abend wir für euch Entertainment sein, aber für mich eine Therapie!“

Die geplante Setlist

Hey Wow Yeah Yeah

Let Me Entertain You

Land of 1000 Dances

Monsoon

Strong

Come Undone

Do What You Like

Could It Be Magic

Don’t Look Back in Anger

The Flood

Love My Life

Eternity

Candy

Feel

Kids

Rock DJ

Zugaben:

No Regrets

She’s the One

Angels

A-cappella-Medley

Ein Mann ein Wort. Mit Sätzen wie „Darf ich euch meine verletzliche Seite zeigen?“ oder „Das wird eine sehr spirituelle Reise für euch und für mich“ lässt Robbie seine Karriere wie in einem Meeting der Anonymen Alkoholiker Revue passieren. Von den Drogen-Eskapaden („Ich hatte einen Rucksack voll Verbitterung, Traurigkeit und Kokain.“) über die Erfolge und Abstürze bis zum großen Familien Glück.

Gattin Ayda wird da ganz genau zuhören. Seit Montag ist sie ja wieder mit auf Tour. Liefert auch intime Backstage Videos. Auch heute will sie beim Konzert wieder mitfilmen. Hoffentlich auch beim Finale, wo Robbie seinen wieder gestählten Body zeigen will.