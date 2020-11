Barbara Meier als Star der Vienna Awards

Am 26. November finden die diesjährigen „Vienna Awards“ statt – online.

Auch das Corona-Virus kann die prestigeträchtigen Vienna Awards fpr Fashion & Lifestyle nicht stoppen. Zwar muss die große Gala mit zahlreichen VIP-Gästen heuer leider ausfallen. Einige wenige werden sich aber im Wiener Palais Esterhazy dennoch einfinden, um die Stars der Mode- und Style-Branchen entsprechend zu würdigen. Allen voran wird Model und Schauspielerin Barbara Meier beim Event ihr Debüt als Moderatorin geben.

Zusätzlich wird Vorjahres-Preisträgerin Meier auch die Laudatio in der Kategorie „Style Icon Of The Year“ halten.

Zu den weiteren Highlights der Preisverleihung werden auch die Modeschauen der Star-Designerinnen Marina Hoermanseder und Michel Mayer zählen. Mayer präsentiert dabei eine besonders aufsehenerregende Kollektion, eine exquisite Auswahl eleganter und verspielter Abendkleider, die Mode-Fans verzaubern wird.

Zu sehen ist die Show am 26. November auf prestigedeals.com.