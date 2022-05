Barbara Meier freut sich auf zweites Baby

Mission Baby, Teil 2. Barbara Meier wird im Herbst wieder Mutter. Sie feiert als Filmstar.

Nachwuchs. „Wir freuen uns unglaublich, dass wir bald ein zweites Baby haben werden, das unser ­Leben jeden Tag aufs Neue so unendlich bereichern und noch weiter durch­einanderwirbeln wird!“ Mit witzigem Filmplakat „Expecting A Baby – Part II“ auf den Spuren von ­Angelina Jolie verkündet ­Barbara Meier (35) ihre zweite Schwangerschaft: Im Herbst macht sie ihr Gemahl, Immobilientycoon Klemens Hallmann (46), wieder zur Mutter.



Geschwisterchen. Die kleine Marie-Therese (22 Monate) bekommt ein Geschwisterchen. „Im Vergleich zu vor zwei Jahren hat sich mein Alltag doch sehr verändert. Aber wir möchten keine Sekunde davon missen!“, lässt Meier 171.000 Instagram-Follower wissen.



Verbundenheit. Schon die Geburt ihrer Tochter und vor allem ihre ersten Laute ließen bei Meier die Glückshormone steigen. „Da wusste ich: Ein neuer Mensch ist in meinem Leben. Für ­immer. Ich verspürte von jetzt auf gleich diese tiefe Verbundenheit zwischen Mama und Baby.“

Wunschkind. Und so war auch schnell klar, dass Marie-Therese kein Einzelkind bleiben soll: „Wir haben wirklich viel Glück und haben uns von Anfang an zwei bis drei Kinder gewünscht.“