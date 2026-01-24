Kunstvolle Überraschung für Arnie im Kitzbüheler Country Club

Arnie-Freund Daniel Marshall lud zu seiner "Cigar Lounge" in den Country Club und Schwarzenegger feierte mit - aber mit Verspätung.

Es war die bereits zehnte "Cigar Lounge" von Afficionado Daniel Marshall, als er Samstag Nachmittag in den noblen Country Club von Richard Hauser lud. Zahlreiche Zigarren-Freunde wie Unternehmer Georg Manlik, Film-Produzent Norbert Blecha sowie die Nichtraucher Kathi Stumpf und Alexander Beza folgten dem Ruf Marshalls. Auch Arnold Schwarzenegger hatte sich zum Event seines Freundes angesagt.

Georg Manlik und Daniel Marshall (Mitte) © Privat

Und er hielt Wort. Zwar kam er fast zwei Stunden später in den Country Club, gönnte sich aber dafür eine seiner geliebten Zigarren von Daniel Marshall und plauderte in kleiner Runde vor dem Kamin.

Daniel Marshall, Arnold Schwarzenegger und Richard Hauser © Privat

Als besonderes Highlight durfte sich Arnie über ein Bild von ihm von Austro-Künstlerin Margarita Gavrielova freuen. Sie porträtierte Arnie in seiner Bodybuilder-Pose, allerdings mit Zigarre im Mund. Arnie zeigte sich begeistert und nahm das Unikat gleich mit. Laut Insidern überlegt er, ob das Bild bei einer seiner nächsten Charity-Auktionen für viel Geld und für den guten Zweck unter den Hammer kommen soll.

Daniel Marshall übergibt Arnie das Bild © Privat

Künstlerin Margarita Gavrielova mit dem Bild © Privat

Künstlerin Gavrielova zeigt sich im oe24-Talk von Arnies Reaktion überwältigt: "Ich kann es noch gar nicht fassen, dass Arnold Schwarzenegger mein Geschenk angenommen hat und es ihm noch dazu gefällt."