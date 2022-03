× Robert Kratky gibt Corona-Update

Ö3-Star Robert Kratky wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt gibt der Moderator ein erstes Update.

Kurz nach seiner Infektion meldete sich Kratky noch auf Instagram zu Wort: "Mir geht es übrigens noch okay. Bitte also Genesungswünsche lieber an alle, denen es grad tatsächlich nicht so gut geht."

Ein Tag später scheint sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechtert zu haben, zumindest lässt sein aktuellster Instagram-Beitrag darauf schließen. Darin richtet er ein Appell an seine Fans: "Folks, wer sagt, dass die aktuelle Virusvariante nicht mehr ist als "eine etwas heftigere Grippe (sic!)" ... hat entweder Glück gehabt oder null Ahnung." "Lass Dich impfen, trage die Maske wo es geht und nimm's bitte nicht zu locker", fügt der Ö3-Star hinzu.