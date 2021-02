Schon 15 Frauen wollen Mörtel

Der Baumeister sucht nach einem Oster-Bunny und hat bereits sechs Anwärterinnen.

Date. Mörtel auf der Suche nach der großen Liebe – in ÖSTERREICH startete der Baumeister einen Dating-Aufruf. „Ich suche eine Frau, deren Alter mit einer Vier beginnt. Sie sollte Berufserfahrung haben und gerne mit mir in der Öffentlichkeit auftreten“, beschrieb Richard Lugner (88) seine Traumfrau. Gestern Vormittag trudelten dann bereits die ersten Bewerbungen ein. Sechs an der Zahl. Einige davon entsprachen auch tatsächlich den Anforderungen. Doch zwei waren erneut unter vierzig. Eine der Bewerberinnen war gar erst 30 Jahre jung.

Dinner. Bis Ostern kann man sich noch per Mail an richard.lugner@lugner.at für ein Treffen mit dem Baumeister bewerben. „Ich lade dann meine Favoritinnen zu einem Essen ein, sobald die Restaurants wieder geöffnet haben.“ Das sind Aussichten.